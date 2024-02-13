День закоханих: де і як відсвяткувати у Києві

На День закоханих у столиці можна відвідати як театри та концерти, так і безліч стендапів та виставок

З нагоди наближення Дня Закоханих, столичні заклади запрошують пари провести теплий вечір у романтичній атмосфері. До найромантичнішого свята залишилося всього два дні, тому «Главком» зібрав підбірку: куди можна піти святкувати 14 лютого.

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Театри

Комедія «Сильні слабкі жінки»

Кожна жінка мріє бути сильною і водночас кожна жінка мріє бути слабкою. Кожна жінка хотіла б сказати собі: «Я знаходжу багато прекрасного в собі. Я можу жити як хочу, можу стати такою, якою хочу». Але настає час і кожна мріє забути про це і стати слабкою поряд зі своїм чоловіком.

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День у день гуру-психолог намагається розібратися з проблемами кожної з жінок, які приходять до нього на прийом. Що може бути краще жіночої групової терапії у пошуках себе та другої половинки? Прагнення його «Школи Дружин» – успішна, красива, щаслива та улюблена дружина успішного чоловіка. У 21-му столітті багато жінок прагнуть поєднувати успішну кар'єру та творчу реалізацію зі щасливим сімейним життям! Комусь потрібно навчитися бути доброю дружиною, комусь не вистачає уваги, а хтось катастрофічно потребує ніжності.

Де: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1

Коли: 14 лютого

Ціна: 300-950 грн

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Вистава Малого театру «ДВОЄ»

Напівслова та натяки / 1 год. 40 хв. / 16+

Двоє – це зустріч поглядами з незнайомцем, трохи довша, ніж варто було. Двоє – це жарт, з якого посміялася лише вона. Двоє – це коли під фоткою в інсті 400 лайків не важливі, а один – важливий.

Такою була вистава до війни, але зараз виявилося, що:

Двоє – це ще й рішення не їхати за кордон без нього. Двоє – це ще й спільний донат на підтримку ЗСУ замість вечері в ресторані. Двоє – це ще й план нарешті разом відвідати острів Джарилгач після деокупації Херсонщини.

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Вистава «Двоє» – це випадково підслухана розмова за сусіднім столиком, це документальне дослідження самих себе. «Двоє» – це кілька десятків коротких, непов'язаних між собою спостережень за стосунками чоловіка і жінки...

Де: Український малий драматичний театр, вул. Олеся Гончара, 33

Коли: 14 лютого

Ціна: 600 грн

Виставки

День Закоханих під Зоряним небом Київського Планетарію

14 лютого Київський Планетарій стане місцем, де відкриється таємничий та омріяний портал кохання, а романтичне побачення під зорями перетвориться на справжнє диво за будь-якої погоди. Неземна хвиля цього неймовірного почуття підхопить кожного, подарує неймовірні враження та дозволить на пару годин відволіктися від тяжких думок.

Для Вас, закоханих чи бажаючих зустріти свою половинку, ми підготували унікальну мультимедійну повнокупольну програму формату «Все включено»:

Професійні фотографи спіймають найкращі почуття між вами та залишать на згадку сувенірний магніт з вашими спільними фото;

«OpenDoor»: пригощаємо без обмежень напоями в теплій музичній атмосфері живого звучання скрипки та саксофону;

У Зоряній Залі на Вас чекає насичена розважальна програма під романтичні яскраві проекції на найбільшому куполі країни, що перенесуть Вас у простір любові та пристрасті!;

Продовжимо наш вечір кохання на новій локації, де на Вас чекатиме іноді запальний, а іноді романтичний танцювальний майстер-клас чи довірлива розмова з келихом шампанського…

Де: Київський планетарій, вул. Велика Васильківська, 57/3

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Коли: 14 лютого

Ціна: 2000 - 2200 грн

Концерти

Концерт гурту «Антитіла»

Після майже трьох місяців гастролей закордоном Антитіла повернуться в Україну та зіграють для своїх прихильників велике сольне шоу у Палаці Спорту в Києві. Це буде шоу, яке поставить крапку у світовому благодійному турі гурту Антитіла. Музиканти зіграли більше 30 концертів на трьох континентах та зібрали майже 400 000 доларів для Збройних Сил України.

Де: Палац Спорту, Спортивна площа, 1

Коли: 14 лютого

Ціна: 500-3000 грн

Спеціальне музичне шоу до дня закоханих від Laud

Про Laud кажуть, що він - брутальний романтик R&B-сцени та феномен української попсцени. Минулого року співак проводив всеукраїнський тур I am ukrainian, в рамках якого відвідував різні куточки нашої країни. Артист популяризує українську культуру у світі, а також активно бере участь у благодійності. Він допомагає як українським військовим, так і переселенцям та тим, хто постраждав внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

Де: Forsage Dance Club, вул. Гарматна, 51А

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Коли: 14 лютого

Ціна: 400 грн

Стендапи

Стендап до Дня закоханих

Превентивний удар гумору, так необхідний нам в цей час. Частину коштів передаємо на благодійність.

Лайн ап: Артур Петров – автор, сценарист, комік. Антон Сенін – стендап комік, резизент київських клубів. Раміль Янгулов – стендап комік, резидент клубу Art House. Макс Редзель – комік, який не цурається жартувати на суперечливі теми, додаючи нотки абсурду. Резидент клубу «Каштани».

Де: Shatun Pub, вул. Сагайдачного, 41

Коли: 14 лютого

Ціна: 150-250 грн

Романтичний підпільний стендап

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Запрошуємо вас на вечір кращого гумору від проєкту Підпільний Стендап. Це чудова можливість розслабитися і вдосталь посміятися.

У цей вечір виступатимуть:

Василь Байдак. Актор театру абсурду «Горобчик», учасник та переможець телешоу «Ліга Сміху», двічі переможець другого і четвертого незалежного всеукраїнського Stand Up фестивалю.

Настя Зухвала. Переможниця Стендап Фестивалю в Одесі 2019, учасниця шоу «Жіночий квартал», «Гуднайтклаб», комментаторка «Богиня шопінгу».

Артур Петров. Учасник таких телешоу як «Розсміши Коміка», «ГуднайтКлаб», «Комік на мільйон». Лана Чубаха. Двічі переможниця «Розсміши коміка», тіктокериня та інфлюенсерка.

Де: Сцена 6, вул. Васильківська, 1

Коли: 14 лютого

Ціна: 400-600 грн

Музеї

Арттерапія з «Київським розписом»

Майстри Експериментального курсу під час заняття вивчатимуть поняття композиції в декоративному мистецтві. В основі Київського розпису є знаково-космологічна ідея єдності природи і людини, мова образів і пластики, корні яких в культурі предків. Проведе заняття народна майстриня Світлана Сігіда.

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Де: Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень, вул. митрополита Андрія Шептицького, 1-Б

Коли: 14 лютого

Парки

Проведи День закоханих у парку Співоче

14 лютого парк Співоче запрошує всіх охочих провести День закоханих на Фестивалі ліхтарів Lights&Dreams. Для гостей парку підготували валентинки з передбаченнями, тематичну шоу програму з аніматорами та розваги для дорослих і дітей.

В рамках Фестивалю можна буде зізнатися у коханні або навіть зробити оригінальну пропозицію руки та серця своїй другій половинці. Для цього треба написати про своє бажання у приватні повідомлення офіційної Instagram сторінки парку. Також в цей особливий день на Співочому буде працювати фотограф, який зробить професійні сімейні фото для всіх охочих.

«Романтичну атмосферу свята створять понал 50 000 ліхтариків, ілюмінаційні композиції, валентинки з передбаченнями та амури аніматори. Приходьте зі своєю другою половинкою, отримуйте нові враження від Фестивалю ліхтарів та запам’ятайте цей день назавжди!», – кажуть організатори.

Нагадаємо, зараз у парку Співоче триває Фестиваль масштабних світлових інсталяцій Lights &Dreams, кожна з яких сягає від 3-х до 7-ми метрів у висоту. Окрім цього, фестиваль пропонує всім відвідувачам інтерактивні зони дозвілля, зони відпочинку, фаєр-шоу, шоу аніматорів, стилізовані фотозони, тематичні фуд-корти та багато іншого.

Де: парк Співоче (вул. Лаврська, 31)

Коли: 14 лютого

Придбати квитки можна на офіційному сайті Lights&Dreams або на касі парку Співоче. Подробиці – в Instagram та Facebook заходу. Вхід для ЗСУ та інвалідів I-II категорії безкоштовний.