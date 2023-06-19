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Комунальники планують закупити пісок на 6,5 млн грн для закритих пляжів Києва

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Комунальники планують закупити пісок на 6,5 млн грн для закритих пляжів Києва
Найбільше планують витратити на пісок для центрального пляжу
фото з відкритих джерел

Для семи столичних зон відпочинку біля води хочуть закупити 11,8 тис. тонн піску

Комунальне підприємство по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду Києва «Плесо» під час війни планує закупити для столичних пляжів пісок на 6,5 млн грн. Про це йдеться на сайті державних закупівель Prozorro.

Як зазначається, для семи київських зон відпочинку біля води хочуть закупити 11,8 тис. тонн піску. Його планують доставити баржами та вантажними авто. 

Комунальники планують закупити пісок на 6,5 млн грн для закритих пляжів Києва фото 1

Найбільше планують витратити на пісок для центрального пляжу.

Комунальники планують закупити пісок на 6,5 млн грн для закритих пляжів Києва фото 2

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій визначено на 22 червня. Аукціон відбудеться 23 червня.

Нагадаємо, цього року, як і попереднього, пляжний сезон у Києві офіційно не відкривали. Більш того, у місті заборонено кататися на гідроциклах, катерах та човнах. Громадянам радять поки утриматись від відвідувань пляжів та зон відпочинку.

Раніше повідомлялося, що київські чиновники замість того, щоб закупити для укриттів меблі, системи вентиляції або необхідну питну – придбали барабани майже на 1 млн грн. На додачу до овочерізок за 130 тис. грн за штуку та електросковорідку за 720 тис. грн у столиці також купили 300 шкіряних барабанів.

Теги: Київ пляжі держзакупівлі ProZorro

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