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    Через футбол другий день закриватимуться на вхід станції київського метро

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    Обмеження на вхід діятиме, зокрема, на станції метро &laquo;Олімпійська&raquo; - Через футбол другий день закриватимуться на вхід станції київського метро

    Обмеження на вхід діятиме, зокрема, на станції метро «Олімпійська»

    Фото з відкритих джерел

    Увечері на НСК «Олімпійський» відбудеться футбольний матч

    У середу, 11 серпня, можливі деякі зміни в роботі столичного метро. Вони пов’язані з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 19:30) між командами «Динамо» (Київ) та «Минай» (Ужгород). Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

    Так, після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід до станцій:

    • «Палац спорту»,
    • «Олімпійська»,
    • «Площа Льва Толстого».

    «Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій», – зазначила адміністрація метрополітену.

    Нагадаємо, увечері 10 серпня також обмежувався вхід на станції київського метро у зв'язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Генк» (Бельгія).

    7 серпня теж обмежувався вхід до станцій столичного метро у зв’язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 19:30) між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Олександрія» (Олександрія).

    На станції метро «Кловська» будуть замінені турнікети. Нове обладнання почнуть встановлювати з 10 серпня. Роботи триватимуть до 19 серпня та виконуватимуться виключно у нічні зміни. Для пасажирів станція «Кловська» працюватиме у звичайному режимі. Водночас, можливі обмеження на вхід у пікові години.

    Зазначимо, що нові високі турнікети, які продовжує встановлювати Київський метрополітен, критикують за недоступність для маломобільних пасажирів. Зокрема, ці турнікети не були узгоджені з Національної Асамблеєю людей з інвалідністю.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ громадський транспорт метро
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    Через футбол другий день закриватимуться на вхід станції київського метро