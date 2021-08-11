Через футбол другий день закриватимуться на вхід станції київського метро

Увечері на НСК «Олімпійський» відбудеться футбольний матч

У середу, 11 серпня, можливі деякі зміни в роботі столичного метро. Вони пов’язані з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 19:30) між командами «Динамо» (Київ) та «Минай» (Ужгород). Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

Так, після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід до станцій:

«Палац спорту»,

«Олімпійська»,

«Площа Льва Толстого».

«Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій», – зазначила адміністрація метрополітену.

Нагадаємо, увечері 10 серпня також обмежувався вхід на станції київського метро у зв'язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Генк» (Бельгія).

7 серпня теж обмежувався вхід до станцій столичного метро у зв’язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 19:30) між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Олександрія» (Олександрія).

На станції метро «Кловська» будуть замінені турнікети. Нове обладнання почнуть встановлювати з 10 серпня. Роботи триватимуть до 19 серпня та виконуватимуться виключно у нічні зміни. Для пасажирів станція «Кловська» працюватиме у звичайному режимі. Водночас, можливі обмеження на вхід у пікові години.

Зазначимо, що нові високі турнікети, які продовжує встановлювати Київський метрополітен, критикують за недоступність для маломобільних пасажирів. Зокрема, ці турнікети не були узгоджені з Національної Асамблеєю людей з інвалідністю.

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