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    У столичній підземці померла жінка

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    На місці працюють правоохоронці - У столичній підземці померла жінка
    На місці працюють правоохоронці
    Фото: dtp.kiev.ua

    Причини смерті жінки в метро поки що невідомі

    У понеділок, 25 жовтня, у столичному метрополітені померла жінка. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Інцидент стався на станції метро «Дорогожичі».

    На платформі станції лежить тіло людини під пакетом, поруч жіноча сумка.

    Причини смерті жінки наразі невідомі. За словами очевидців, жінці стало погано.

    На місці працює поліція.

    Нагадаємо, нещодавно на станції метро «Нивки» на платформі пасажир впав без свідомості. Правоохоронець надав чоловікові першу допомогу, використовуючи дефібрилятор, та викликав лікарів.

    У березні завдяки встановленому на станції «Палац Спорту» дефібрилятору вдалося врятувати життя одному із пасажирів.

    У квітні досвідчені інструктори-медики навчили правоохоронців управління поліції у столичному метрополітені рятувати життя людини та надавати кваліфіковану допомогу.

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    Теги: Київ метро смерть жінка
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    У столичній підземці померла жінка