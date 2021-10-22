Велопарковки та туалети біля станцій: проєкт будівництва метро на Троєщину оновиться

Оголошено конкурсні торги на коригування проєкту будівництва першої дільниці Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» оголосило відкриті конкурсні торги на коригування проєктної документації на будівництво першої дільниці Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна». Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

Перша дільниця метро на Троєщину довжиною майже в 11 км включатиме 6 станцій та 2 пересадочних вузли:

«Глибочицька» з пересадкою на станцію «Лук’янівська»,

«Подільська» з пересадкою на станцію «Тараса Шевченка»,

«Суднобудівна»,

«Затока Десенка»,

«Труханів острів»,

«Райдужна».

«Оновлений проєкт буде відповідати всім сучасним вимогам – від інклюзивності до наявності велосипедних паркінгів не менше, ніж на 50 велопаркувальних місць поряд зі станціями метро. Важливим є і інша вимога – у межах одного з вестибюлів станцій або поряд зі станціями на поверхні будуть запроєктовані громадські санітарні вузли. Станції будуть обладнані сучасними інформаційно-навігаційними системами для пасажирів, у тому числі для людей із вадами зору, сучасними тунельними ескалаторами та вантажопасажирськими ліфтами. Також на платформах станцій з’являться табло зворотного відліку часу, що є більш зручним для пасажирів», – розповів Густєлєв.

Як зазначив заступник голови КМДА, провізна спроможність станцій розрахована на 40,8 тис. пасажирів за годину.

«Відсьогодні і до 8 листопада КП «Київський метрополітен» як замовник будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену приймає пропозиції учасників. За результатами аукціону буде визначений переможець, який протягом 7 місяців розробить оновлений проєкт», – повідомив Густєлєв.

Раніше повідомлялося, що в рамках будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу вже практично побудовано в основних конструкціях три станції метрополітену: «Суднобудівна», «Труханів острів», «Затока Десенка». На черзі станція мілкого залягання на лівому березі – «Райдужна».

До кінця року Київ планує запустити на Подільсько-Воскресенському мостовому переході автомобільне сполучення між лівим та правим берегами.

Після запуску автомобільного руху на Подільсько-Воскресенському мостовому переході Київ планує розпочати активні роботи з будівництва метрополітену.