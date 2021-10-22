Велопарковки та туалети біля станцій: проєкт будівництва метро на Троєщину оновиться
Оголошено конкурсні торги на коригування проєкту будівництва першої дільниці Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену
Комунальне підприємство «Київський метрополітен» оголосило відкриті конкурсні торги на коригування проєктної документації на будівництво першої дільниці Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна». Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.
Перша дільниця метро на Троєщину довжиною майже в 11 км включатиме 6 станцій та 2 пересадочних вузли:
- «Глибочицька» з пересадкою на станцію «Лук’янівська»,
- «Подільська» з пересадкою на станцію «Тараса Шевченка»,
- «Суднобудівна»,
- «Затока Десенка»,
- «Труханів острів»,
- «Райдужна».
«Оновлений проєкт буде відповідати всім сучасним вимогам – від інклюзивності до наявності велосипедних паркінгів не менше, ніж на 50 велопаркувальних місць поряд зі станціями метро. Важливим є і інша вимога – у межах одного з вестибюлів станцій або поряд зі станціями на поверхні будуть запроєктовані громадські санітарні вузли. Станції будуть обладнані сучасними інформаційно-навігаційними системами для пасажирів, у тому числі для людей із вадами зору, сучасними тунельними ескалаторами та вантажопасажирськими ліфтами. Також на платформах станцій з’являться табло зворотного відліку часу, що є більш зручним для пасажирів», – розповів Густєлєв.
Як зазначив заступник голови КМДА, провізна спроможність станцій розрахована на 40,8 тис. пасажирів за годину.
«Відсьогодні і до 8 листопада КП «Київський метрополітен» як замовник будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену приймає пропозиції учасників. За результатами аукціону буде визначений переможець, який протягом 7 місяців розробить оновлений проєкт», – повідомив Густєлєв.
Раніше повідомлялося, що в рамках будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу вже практично побудовано в основних конструкціях три станції метрополітену: «Суднобудівна», «Труханів острів», «Затока Десенка». На черзі станція мілкого залягання на лівому березі – «Райдужна».
До кінця року Київ планує запустити на Подільсько-Воскресенському мостовому переході автомобільне сполучення між лівим та правим берегами.
Після запуску автомобільного руху на Подільсько-Воскресенському мостовому переході Київ планує розпочати активні роботи з будівництва метрополітену.