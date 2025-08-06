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Затримано чоловіка, який погрожував підірвати ТРЦ на Оболоні (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Затримано чоловіка, який погрожував підірвати ТРЦ на Оболоні (фото)
Псевдомінерові загрожує позбавлення волі строком до шести років
фото: Національна поліція України

Чоловік подзвонив до поліції і заявив, що замінував ТРЦ і найближчим часом має намір його підірвати

Столичні правоохоронці вручили підозру 38-річному жителю Київщини за неправдиве повідомлення про замінування одного з торгово-розважальних центрів в Оболонському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Зазначається, що до поліції подзвонив чоловік і заявив, що замінував ТРЦ і найближчим часом має намір його підірвати.

Правоохоронці обстежили територію, вибухівки не знайшли, а ось псевдомінера, як стверджують, затримали.

«Ним виявився неодноразово судимий 38-річний житель Київщини, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час спілкування з правоохоронцями чоловік не зміг адекватно пояснити свої дії», – йдеться у повідомленні.

Слідчі затримали чоловіка та оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. За це загрожує позбавлення волі строком до шести років.

Нагадаємо, на Одещині жінка намагалася зірвати мобілізацію родича, вдавшись до радикального кроку. Вона повідомила про фейкове мінування територіального центру комплектування, тепер їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше столичні слідчі повідомили про підозру 41-річному киянину, який здійснив завідомо неправдиве повідомлення про замінування школи. Чоловік зателефонував на спецлінію 102 та заявив про вибухівку в навчальному закладі. 

До слова, Шевченківський районний суд Чернівців визнав винним чоловіка, який розсилав фейкові повідомлення про мінування закладів освіти, призначивши йому покарання у вигляді одного року і шести місяців позбавлення волі.

Теги: Київ замінування поліція

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