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У центрі Києва «герой парковки» заблокував рух тролейбусів: як вирішили проблему

Надія Клочко
glavcom.ua
У центрі Києва «герой парковки» заблокував рух тролейбусів: як вирішили проблему
Група чоловіків відштовхала автівку-порушницю у центрі Києва
скріншот із відео

Декілька чоловіків відштовхали автівку-порушницю та дали дорогу тролейбусу

Власник KIA залишив свою автівку у забороненому для паркування місці. Цим він заблокував рух тролейбусів на Софійській площі, спричинивши чималий затор. Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал «Київ оперативний».

Автори каналу припустили, що власник автівки, скоріш за все, приїхав до центру столиці, щоб подивитися на «парад» розбитої російської військової техніки – виставки, яка триває зараз на Хрещатику.

Власник авто покинув свій транспортний засіб із порушенням правил дорожнього руху, ще й таким чином, що тролейбус не зміг проїхати.

На щастя, поруч були небайдужі хлопці, які трохи посунули авто, розблокувавши рух тролейбусів.

Нагадаємо, у Києві на Хрещатику напередодні святкування Дня Незалежності виставили знищену російську військову техніку

Раніше з'явилася інформація, що у Києві не відбуватимуться масові святкові заходи, присвячені черговій річниці Дня Незалежності України.  Заборона діятиме з 22 по 25 серпня включно. Причиною такого кроку столичної влади є загроза ракетного удару по українській столиці.

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