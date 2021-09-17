На Київщині онлайн-навчання не буде: деталі

Працюватимуть тільки ті школи, де вакциновані працівники

Київська ОДА закриє школи, де недостатньо вакцинованих

У Київській області закриють школи, якщо в них буде недостатньо вакцинованих працівників. При введенні «жовтої» зони в навчальних закладах має бути щеплено щонайменше 80% педагогів. Про це повідомила пресслужба Київської ОДА.

«Цього року наша область має можливість повноцінно функціонувати навіть у поселеннях карантинних нормах. Але є умова. У ліцеї зараз, наприклад, щеплення отримав 61% вчителів», – заявив голова Київської ОДА Василь Володін.

При цьому він додав, що якщо до 20 вересня не буде вакциновано 80% працівників, то дистанційно уроки проводиться не будуть.

Володін підкреслив, що такий захід є вимушеним, оскільки в області почала зростати кількість хворих коронавірусом, а також збільшується рівень госпіталізації.

«Вимога мати 80% вакцинованих у колективі стосується всіх – і соціальної сфери та бізнесу. До того ж щеплення зараз – це єдиний спосіб захиститися від хвороби», – додав він.

Раніше стало відомо, що Чернівецька та Закарпатська області відправлять на карантин ті школи і дитсадки, в яких не буде вакциновано 80% персоналу.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки розповіли, як працюватимуть школи з 20 вересня, коли в Україні почнуть діяти нові правила карантину.

Раніше МОЗ назвав області-претенденти на потрапляння в «червону» зону.

До слова, в Україні вперше за час пандемії частка хворих на Covid-19 дітей перевищила 10%.

Також напередодні Кабмін продовжив дію «зелених» Covid-сертифікатів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив правила карантину в Україні. Тепер українці при наявності Сovid-сертифікатів зможуть обійти більшість обмежень у «жовтих» і «червоних» зонах.

Також стало відомо, як працюватимуть школи у «червоній» та «жовтій» зонах.

Як писав раніше «Главком», з-під обмежень «жовтої» і «червоної» зони можуть вивести ті заклади, персонал і клієнти якого будуть вакциновані та матимуть відповідні сертифікати.

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