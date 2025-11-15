«Укрзалізниця» під прицілом: віцепрем’єр повідомив про нову загрозу для підприємства

Від початку 2025 року РФ здійснила понад 800 ударів по об’єктах «Укрзалізниці», пошкодивши понад 3000 інфраструктурних вузлів

Росія різко посилила удари по «Укрзалізниці», цілеспрямовано полюючи на локомотиви та машиністів. Як інформує «Главком», про це віцепрем’єр-міністр з інфраструктури Олексій Кулеба повідомив у коментарі The Guardian.

За словами Кулеби, Росія змінила тактику і тепер перетворює поїзди та їхніх машиністів на прицільні цілі. Кількість атак із липня зросла утричі.

Від початку 2025 року РФ здійснила понад 800 ударів по об’єктах «Укрзалізниці», пошкодивши понад 3000 інфраструктурних вузлів. Загальні збитки вже сягнули $1 мільярда.

Окремо віцепрем’єр наголосив, що російські дрони тепер цілеспрямовано атакують локомотиви, намагаючись убити машиністів і паралізувати рух.

Керівник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський підтвердив цю інформацію, зазначивши, що Росія дедалі частіше використовує високоточні дрони Shahed.

«Річ не лише в кількості атак… Зараз, оскільки у них є дуже точні дрони Shahed, вони ціляться в окремі локомотиви», – сказав Перцовський.

Залізниця залишається критичною артерією для України, адже вона забезпечує 63% вантажних і 37% пасажирських перевезень. Через закриті аеропорти поїзди є єдиним маршрутом для міжнародних делегацій, а також для доставки військової допомоги й евакуації поранених.

За словами Олексія Кулеби, Москва переслідує три стратегічні цілі:

На Півдні: Зруйнувати логістику та блокувати шлях товарів до портів.

На кордоні: Порушити сполучення у Чернігівській та Сумській областях.

На Сході: «Знищити все» на Донбасі, де залізниця живить промисловість.

Одним із прикладів нової тактики став нещодавній удар по станції Лозова на Харківщині. Керівниця станції Тетяна Ткаченко згадує, що прокинулась від вибуху о 2:44 ночі.

«На станції стояло п’ять поїздів. Було очевидно, що вони били саме по станції», – сказала вона.

Головна будівля вокзалу тепер частково зруйнована та обгоріла. Ткаченко пояснила, що Лозова є стратегічним вузлом, звідки поїзди йдуть до Дніпра, Слов’янська, Полтави та Харкова.

Олександр Подварчанський, який відповідає за колії в районі, розповів, що під час тривог рух зупиняють, а поїзди, що перебувають у дорозі, «женуть» до найближчої станції для евакуації пасажирів у сховища.

Хоча пошкоджені колії залізничники часто відновлюють протягом доби, втрати рухомого складу стають критичною проблемою.

Військовий експерт Сергій Бескрестнов попередив, що поїзди є легкою ціллю, оскільки рухаються повільно і за передбачуваними маршрутами.

Найбільша небезпека, за його словами, полягає у втраті тяги.

«Якщо росіяни продовжать бити по дизельних і електричних локомотивах, настане момент, коли колія буде ціла, але нам просто не буде на чому їздити», – заявив експерт.

Нагадаємо, у ніч на 6 листопада Російська Федерація атакувала Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області. Внаслідок ударів було пошкоджено залізничну інфраструктуру.