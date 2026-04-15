Теракт у Броварах: двом затриманим агентам РФ повідомлено про підозру

Ірина Міллер
До підриву причетні двоє молодиків: 23-річний житель Броварів та 17-річний мешканець Чернівецької області
фото: поліція Київської області

Зловмисники діяли за вказівкою спецслужб РФ за обіцянку грошової винагороди

На Київщині повідомлено про підозру двом зловмисникам, причетним до вчинення терористичного акту в Броварах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

«Слідчі Служби безпеки України за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру за фактом вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України)», – повідомили у поліції.

Подія сталася 13 квітня, о 22:08 годині. До поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу приватного домогосподарства стався вибух. Внаслідок вибухової хвилі було поранено чоловіка. Він отримав легкі тілесні ушкодження.

На місце події оперативно прибули поліцейські, рятувальники ДСНС, медики, вибухотехніки поліції Київщини, а також працівники СБУ.

Зʼясовано, що до скоєння злочину причетні двоє молодиків – 23-річний виконавець, житель міста Броварів та 17-річний організатор, мешканець Чернівецької області. Фігурантів затримано.

Відомо, що зловмисники діяли за вказівкою спецслужб РФ за обіцянку грошової винагороди. Один з них безпосередньо заклав вибуховий пристрій, інший – встановлював мобільний телефон, за допомогою якого велося спостереження.

Під час обшуків вилучено телефони, сім-картки, компоненти вибухівки, електросірники.

Поліція застерігає, що спецслужби РФ активно вербують громадян до створення диверсій та терактів. Будь-які пропозиції «легкого заробітку», повʼязаних із виконанням підозрілих завдань, є небезпечними та можуть мати тяжкі правові наслідки.

