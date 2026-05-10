Бійка на Львівщині закінчилася стріляниною: що відомо

Чоловік із рушниці «покарав» Audi свого опонента

У Львівському районі побутова суперечка між двома чоловіками переросла у кримінальне правопорушення із застосуванням вогнепальної зброї. На щастя, внаслідок стрілянини обійшлося без людських жертв, проте власник елітного кросовера тепер підраховує значні збитки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівщини.

За даними поліції Львівщини, інцидент стався в одному з населених пунктів Львівського району. Конфлікт виник між 40-річним місцевим жителем та його 47-річним опонентом із сусіднього села. Спочатку чоловіки з’ясовували стосунки на словах, проте емоції швидко взяли гору, і суперечка переросла у фізичну бійку.

фото: поліція Львівщини

Після бійки молодший із учасників вирішив «аргументувати» свою позицію радикальнішим способом. Чоловік приніс мисливську рушницю та здійснив постріл у автомобіль Audi Q5, який належав старшому учаснику конфлікту. Попри серйозні пошкодження автівки, ніхто з людей не постраждав.

Поліція оперативно прибула на місце події та затримала стрільця в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Мисливську рушницю вилучено та направлено на експертне дослідження.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, правоохоронці за гарячими слідами розкрили крадіжку меморіальної таблички першому президенту Чеченської Республіки Ічкерія Джохару Дудаєву у Львові. Трьох підозрюваних затримано, відкрито кримінальне провадження.