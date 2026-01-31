Головна Країна Події в Україні
Харків протягом дня атакували ворожі дрони: наслідки

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Харків протягом дня атакували ворожі дрони: наслідки
Дрони атакували Харків
Обійшлося без постраждалих

Протягом дня Харків зазнав кількох атак ворожих безпілотників. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, пише «Главком».

Спершу надійшла інформація про влучання БпЛА типу «молнія» на околиці міста, тоді відповідні служби оперативно виїхали на місце для перевірки та уточнення наслідків.

Згодом Ситуаційний центр уточнив, що один із дронів ударив по гаражному кооперативу в Салтівському районі. Обійшлося без постраждалих.

Увечері місто знову було атаковане ворожим дроном. Цього разу удар припав по Салтівці. За попередніми даними, жертв і руйнувань немає. Обставини та деталі події з’ясовуються.

Нагадаємо, днями російська терористична армія вдарила дроном та ракетою по Харкову. Внаслідок чого постраждали люди.

До слова, у ніч на 24 січня Харків зазнав масованої атаки ударними безпілотниками типу «шахед». Як повідомив міський голова Ігор Терехов, основний удар припав на Індустріальний район, однак пошкодження зафіксовані також у Немишлянському районі,

