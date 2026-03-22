Пропагандистка Симоньян заявила, що її дитина невиліковно хвора

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Маргарита Симоньян дала інтерв'ю путністку Борису Корчевнікову
Пропагандистка дізналася про хворобу дитини, коли її чоловік Тигран Кеосаян впав у кому

Дитина російської пропагандистки Маргарити Симоньян тяжко хвора. Про це заявила сама росіянка та розповіла деталі стану її дитини. Про це пише «Главком».

Маргарита Симоньян зізналася про хворобу своєї дитини в інтерв'ю путіністу Борису Корчевнікову. Як розповіла пропагандистка, вона дізналася про діагноз дитини, коли її чоловік прихильник Путіна Тигран Кеосаян впав у кому. Хто саме з дітей росіянки невиліковно хворий, вона не розкрила.

«Коли Тигран впав у кому, з'ясувалося, що дуже важко і дуже складно хвора одна з наших дітей. І це неможливо вилікувати. Я й про це говорити не хочу. Просто щоб розуміти, що так не буває… Просто катастрофа», – розповіла Сімоньян.

Маргарита Симоньян має трьох дітей
Також пропагандистка зізналася, що саме хвороба її дитини допомогла їй вийти з лікарні. Відомо, що Маргарита Симоньян від Тиграна Кеосаяна має трьох дітей – доньок Мар'яну та Маро й сина Баграта.

Нагадаємо, російська пропагандистка Маргарита Симоньян зізналася, що проходить лікування від раку. Згодом стало відомо, що Маргарита Симоньян почала курс хімієтерапії. «Сьогодні у мене починається хімієтерапія. Як я буду себе почувати і коли зможу повернутися до вас і в ефір, непередбачувано. Дякую всім, хто молиться і бажає добра. Я тільки хочу звернутися з проханням. Будь ласка, не пишіть: «Все буде добре». Коли хворів Тигран, мені писали це десятки, якщо не сотні разів на день, і кожного разу у мене здригалося серце», – йдеться у дописі.

До слова, у 2025 році головна редакторка RT та також пропагандистка Маргарита Симоньян повідомила про те, що її чоловік відомий телеведучий і прокремлівський пропагандист Тигран Кеосаян помер. На початку року Симоньян писала, що Кеосаян пережив клінічну смерть та був у комі через проблеми із серцем.

