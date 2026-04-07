Катування дитини в реабілітаційному центрі на Одещині: справу передано до суду

За даними слідства, жінка стягнула хлопчика з дивану, вдарила по голові й потягла за руки сходами

Прокурори Білгород-Дністровської окружної прокуратури скерували до суду справу стосовно 48-річної колишньої виховательки центру реабілітації дітей. Їй інкримінують катування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

У грудні 2025 року, за даними слідства, між працівницею закладу та дитиною виник конфлікт.

«Реакція дорослої була жорстокою: вона стягнула хлопчика з дивану, вдарила по голові й потягла за руки сходами. Унаслідок цього дитина отримала численні садна та забої. Встановлено, що навіть попри плач і прохання зупинитися, обвинувачена продовжувала дії, які спричинили не лише фізичний біль, а й суттєві моральні страждання та приниження», – йдеться у повідомленні.

На період досудового розслідування жінку відсторонили від посади, а згодом вона звільнилася за власним бажанням.

До слова, у столиці повідомлено про підозру начальниці районної Служби у справах дітей. Через її службову недбалість малолітній хлопчик тривалий час піддавався жорстоким знущанням з боку власної матері.

Також слідчі Деснянського управління поліції Києва завершили досудове розслідування щодо 36-річної місцевої мешканки, яка вчиняла жорстоке домашнє насильство над власною дитиною. Обвинувальний акт стосовно киянки вже скеровано до суду за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури.