Кличко розповів, як Київ допоможе містам, які постраждали від атаки 22 березня

Кличко заявив про допомогу містам, які постраждали від ракетного удару 22 березня

Допомога буде відправлена, щойно Київ отримає перелік найнеобхіднішого від мерів цих міст

Мер Києва Віталій Кличко запропонував допомогу від столиці Харкову і Запоріжжю, які найбільше постраждали внаслідок ракетної атаки росіян минулої ночі. Про це Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі.

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«Київ допоможе містам, що найбільше постраждали від варварської атаки ворога минулої ночі. Зокрема, Харкову та Запоріжжю. Говорив з їх очільниками, запропонував допомогу. Зараз вони формулюють головні потреби і столиця, що зможе, оперативно відправить», – повідомив Віталій Кличко.

Також Кличко зазначив, що допомогу постраждалим громадам надасть Асоціація міст України.

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«Переконаний, що в рамках Асоціації міст ми можемо консолідовано відреагувати й підтримати міста й селища. Визначаємо, що потрібно іншим постраждалим від атаки громадам. Та те, чим можуть допомогти інші громади», – наголосив голова АМУ Віталій Кличко.

Нагадаємо, уночі та зранку 22 березня під масований російський удар потрапили українські енергооб'єкти в низці регіонів України.

Як повідомлялося раніше, унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. Унаслідок цього у Харкові, Запоріжжі та Хмельницькому зникло світло. Також без електроенергії залишилися мешканці Шепетівки, Старокостянтинова, Красилова та навколишніх сіл.