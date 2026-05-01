Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Акторка Анастасія Пустовіт розкрила головну проблему інтимних сцен у кіно в Україні

Юлія Відміцька
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Анастасія Пустовіт пояснила, що входить в обов’язки координатора інтимних сцен у кіно
фото: РБК-Україна

Зірка розповіла, з якими складнощами зіштовхуються актори під час інтимних сцен

Акторка Анастасія Пустовіт розповіла, що в Україні відсутні координатори інтимних сцен у кіно та пояснила як це впливає на кіноіндустрію в країні. Про пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю РБК-Україна.

Анастасія Пустовіт пояснила, як саме відсутність координаторів інтимних сцен негативно впливає на кіноіндустрію в Україні. «У нас не працюють з інтимними сценами, якщо брати серіальне виробництво. Якщо кіношне, то можуть бути репетиції якісь. Але в нас немає такої професії, як інтимний координатор», – розповіла актриса.

Вона вважає, що відсутність відповідного спеціаліста в українському кіно є проблемою. За словами Пустовіт, координатори інтимних сцен також можуть бути гарантією відсутності окремих юридичних проблем. «У нас немає акторських профспілок, нормальних контрактів, захисту акторських прав, інтимного координатора. Я сподіваюсь, що колись він з’явиться. Це в першу чергу захист для самого продакшну від можливих майбутніх позовів», – пояснила вона.

Як розповіла Анастасія Пустовіт, в обов’язки координатора інтимних сцен входить піклування про комфорт під час сцени, гігієну та психічний стан актора, а також встановлення допустимих меж під час роботи в кадрі.

Анастасія Пустовіт розповіла про проблему інтимних сцен у кіно в Україні
Зірка стверджує, що такі координатори важливі і для чоловіків акторів, оскільки вони зіштовхуються із різноманітними ролями, які можуть бути психологічно складними. «Їм так само складно грати такі сцени, особливо коли вони грають ґвалтівників. Це неприємно. Ти не хочеш бути цією людиною. Зі скількома чоловіками ми говорили теж на ці теми. Вони кажуть: «Це жахливо, ти просто відчуваєш у цей момент, що ти брудний, поганий», – розповіла кіноакторка.

Зірка також зауважила, що можливість того, що в Україні з’являться експерти з інтимних сцен у кіно є малоймовірною. «Просто те, у якому темпі ми зараз знімаємо… Я бачу, що в нас немає ні грошей на це, ні терпіння. У нас навіть взагалі репетицій останнім часом немає, що мене супер сильно засмучує. Самі собі в ногу стріляємо», – додала знаменитість.

Нагадаємо, українську акторку театру та кіно Анастасію Пустовіт нагородили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Володимир Зеленський особисто вручив відзнаку акторці.  Анастасія Пустовіт на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну опинилася в окупації на Київщині. Акторка два тижні провела в тимчасово окупованому селищі Немішаєве Бучанського району Київської області.

Теги: сцена секс акторка шоубіз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua