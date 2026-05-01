Акторка Анастасія Пустовіт розкрила головну проблему інтимних сцен у кіно в Україні

Зірка розповіла, з якими складнощами зіштовхуються актори під час інтимних сцен

Акторка Анастасія Пустовіт розповіла, що в Україні відсутні координатори інтимних сцен у кіно та пояснила як це впливає на кіноіндустрію в країні. Про пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю РБК-Україна.

Анастасія Пустовіт пояснила, як саме відсутність координаторів інтимних сцен негативно впливає на кіноіндустрію в Україні. «У нас не працюють з інтимними сценами, якщо брати серіальне виробництво. Якщо кіношне, то можуть бути репетиції якісь. Але в нас немає такої професії, як інтимний координатор», – розповіла актриса.

Вона вважає, що відсутність відповідного спеціаліста в українському кіно є проблемою. За словами Пустовіт, координатори інтимних сцен також можуть бути гарантією відсутності окремих юридичних проблем. «У нас немає акторських профспілок, нормальних контрактів, захисту акторських прав, інтимного координатора. Я сподіваюсь, що колись він з’явиться. Це в першу чергу захист для самого продакшну від можливих майбутніх позовів», – пояснила вона.

Як розповіла Анастасія Пустовіт, в обов’язки координатора інтимних сцен входить піклування про комфорт під час сцени, гігієну та психічний стан актора, а також встановлення допустимих меж під час роботи в кадрі.

Зірка стверджує, що такі координатори важливі і для чоловіків акторів, оскільки вони зіштовхуються із різноманітними ролями, які можуть бути психологічно складними. «Їм так само складно грати такі сцени, особливо коли вони грають ґвалтівників. Це неприємно. Ти не хочеш бути цією людиною. Зі скількома чоловіками ми говорили теж на ці теми. Вони кажуть: «Це жахливо, ти просто відчуваєш у цей момент, що ти брудний, поганий», – розповіла кіноакторка.

Зірка також зауважила, що можливість того, що в Україні з’являться експерти з інтимних сцен у кіно є малоймовірною. «Просто те, у якому темпі ми зараз знімаємо… Я бачу, що в нас немає ні грошей на це, ні терпіння. У нас навіть взагалі репетицій останнім часом немає, що мене супер сильно засмучує. Самі собі в ногу стріляємо», – додала знаменитість.

Нагадаємо, українську акторку театру та кіно Анастасію Пустовіт нагородили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Володимир Зеленський особисто вручив відзнаку акторці. Анастасія Пустовіт на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну опинилася в окупації на Київщині. Акторка два тижні провела в тимчасово окупованому селищі Немішаєве Бучанського району Київської області.