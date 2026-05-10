Яке релігійне свято відзначається 11 травня 2026: традиції та молитва

Свята 11 травня в церковному календарі – День пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Методія, учителів слов’янських

11 травня православна церква вшановує пам'ять святих рівноапостольних братів Кирила і Методія. Це свято присвячене великим просвітителям, які заклали фундамент слов’янської писемності, культури та богослужбової традиції рідною мовою.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Методія

11 травня православні християни вшановують пам'ять святих братів Кирила (у мирі Костянтина) та Методія, які жили в IX столітті. Народившись у грецькому місті Солунь, вони присвятили своє життя поширенню християнської віри серед слов’янських народів.

Головним подвигом братів стало створення першої слов’янської азбуки (кирилиці) та переклад Святого Письма, Псалтиря та богослужбових книг зі старогрецької мови. Це дозволило слов’янам славити Бога зрозумілою їм мовою. Незважаючи на переслідування та канонічні суперечки того часу, святі брати отримали благословення Папи Римського на проповідь слов’янською мовою. Їхня діяльність стала духовним джерелом, з якого згодом постала і українська культура. За свій апостольський труд вони були канонізовані як рівноапостольні.

Молитва дня

О, святі рівноапостольні Кириле та Методію! Ви, що світлом божественного пізнання слов’янські народи осяяли та до спасіння їх привели, моліть Всевишнього за нас. Виблагайте в Господа для нас міцну віру, мудрість у словах та ділах наших і єдність духовну. Бережіть землю нашу від усякої ворожнечі, подайте нам мир і благословення, аби ми в чистоті серця славили Творця мовою рідною повіки. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вважали, що цей день має особливу силу, а прикмети допомагають передбачити літо:

Якщо вранці небо чисте та ясне – літо буде сонячним;

Якщо берези виділяють дуже багато соку – літо очікується дощовим;

Теплий вітер у цей день обіцяє міцне здоров’я на весь рік;

Якщо зоря на світанку «багряна» – літо буде спекотним та з частими грозами.

У цей день традиційно закликали дощ, якщо весна була надто сухою, та молилися за успіхи у навчанні та справі просвітництва.