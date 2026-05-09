Окупант пішов воювати, щоб вилікувати батька від раку, а той відмовився говорити з сином

Офіцер, вихований радянською та російською системою, виявився не готовим прийняти сина, який «зганьбив» честь мундира полоном

Окупант покинув трьох дітей та пішов воювати, бо хотів вилікувати батька від раку. Однак той, почувши, що син у полоні, розмовляти з ним відмовився. Як інформує «Главком», відповідне відео оприлюднив журналіст Дмитро Карпенко.

32-річний Олексій із Серпухова закінчив гімназію майже на відмінно і три курси університету в Дубні. Проте кар’єра інженера не склалася – працював то продавцем телефонів, то плавильником на заводі.

За словами Олексія, на війну його штовхнула синівська любов». У батька, полковника, кадрового офіцера ракетних військ, виявили рак простати.

«Батькові поставили діагноз, онкологія. Сказали, треба 700 тисяч на операцію. Міноборони нічого не робило, хоч він і полковник. Довелося підписати контракт, щоб заробити», – пояснив окупант.

З’ясувалося, що батько Олексія народився в Івано-Франківську. Ще юнаком він поїхав навчатися до Росії, там і осів. Тож окупант фактично прийшов убивати на землю своїх предків.

Батько ж, заради якого син полишив дружину і трьох дітей та взяв до рук автомат, продемонстрував армійську жорстокість. Побачивши Олексія через екран відеозв’язку в статусі полоненого, він просто відмовився від діалогу.

«Я його побачив. Я все зрозумів», – відповів полковник на пропозицію поговорити.

Офіцер, вихований радянською та російською системою, виявився не готовим прийняти сина, який «зганьбив» честь мундира полоном, навіть якщо той пішов на злочин заради його порятунку.

У кінці Олексій зізнався, що вчинок батька його морально знищив.

Нагадаємо, окупант Едгар Григорян, вірменин за національністю, потрапив на війну проти України, бо хотів урятувати своїх двадцятьох котів.

Нагадаємо, полонений окупант зателефонував дружині, а та влаштувала справжню істерику. Спершу кричала та запитувала, чому чоловік дзвонить з чужого телефона, а опісля розплакалася і заявила, що в неї «підскочив» тиск. При цьому жінка не хотіла визнати, що її благовірний – загарбник, а стверджувала, що він «захищав» Батьківщину.

Раніше полонений окупант подзвонив сестрі, а та познущалася з нього.