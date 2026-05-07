Нічна атака на Дніпро: ворожий дрон влучив у житлову багатоповерхівку, є постраждалий

Максим Бурич
У Дніпрі зайнялася квартира у 5-поверховому будинку
фото: Дніпропетровська ОВА

Наразі відомо про щонайменше одну постраждалу особу

У ніч проти четверга, 7 травня, Росія здійснила чергову масовану атаку безпілотниками на Дніпро. Один із ворожих БпЛА влучив у житловий квартал, спричинивши пожежу та руйнування. Сили оборони працювали по цілях, проте ворог застосував тактику постійної зміни курсу дронів над містом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжа.

Внаслідок влучання «шахеда» в одному з районів міста зайнялася квартира на останньому поверсі 5-поверхового будинку. Мешканці повідомляли про серію потужних вибухів близько другої години ночі. Вогонь швидко охопив житлову площу, проте рятувальники, які оперативно прибули на місце, змогли локалізувати та ліквідувати займання.

Наразі відомо про щонайменше одну постраждалу особу, якій надають необхідну медичну допомогу. Вибуховою хвилею та уламками також пошкоджено кілька сусідніх житлових будинків (вибиті шибки, посічені фасади) та понівечено приватні автомобілі, що були припарковані у дворі.

Моніторингові канали зазначали, що дрони кружляли над містом протягом тривалого часу, намагаючись виснажити систему ППО та знайти слабкі місця в обороні.

Нагадаємо, у Дніпрі 7 травня, вшановуватимуть пам'ять мирних мешканців, які стали жертвами ворожих обстрілів протягом останніх півтора тижня. Відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Філатов.

День жалоби оголошено за загиблими внаслідок терористичних атак РФ у період із 25 квітня по 6 травня. За цей час через дії агресора у місті обірвалося життя 14 людей.

