Окупанти атакували залізничну станцію на Сумщині: постраждала працівниця

Окупанти атакували залізничну станцію на Сумщині: постраждала працівниця
Дрони атакували Сумщину
фото з відкритих джерел

Лікарі діагностували у потерпілої травми голови та струс мозку

Увечері 1 вересня російські терористи атакували залізничну станцію на Сумщині. Через обстріл постраждала чергова по станції. Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров та пресслужба «Укрзалізниці».

За повідомленням ОВА, внаслідок влучання ворожого дрона поблизу залізничної станції на Сумщині постраждала чергова по станції. У пресслужбі «Укрзалізниці» розповіли про стан жінки.

Зазначається, що постраждалу оперативно доправили «каретою» швидкої допомоги до Сумської обласної клінічної лікарні.

Стан її здоровʼя задовільний. Лікарі діагностували у потерпілої травми голови та струс мозку, наразі їй надають всю необхідну медичну допомогу.

До слова, вночі 20 серпня російська терористична армія завдала масованого удару безпілотниками по місту Охтирка Сумської області. Внаслідок чого постраждали люди. П

Нагадаємо, голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомив, що під час нічної російської атаки на Київ загинув син працівника компанії. 

Зазначимо, що окупаційна армія у ніч на 28 серпня вдарила по парку швидкісних поїздів Інтерсіті+. Внаслідок атаки один поїзд суттєво ушкоджено. Російські пропагандисти почали зловтішатися ураженням. 

Пропагандистка Юлія Вітязева натякнула, що атака на обʼєкти «Укрзалізниці» повʼязана з візитом іноземних політиків, зокрема спецпредставником США Кітом Келлогом. «Це ж на цих поїздах до Києва прибували високопоставлені іноземні гості?» – написала вона, коментуючи ураження.

 

