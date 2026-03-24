Львів розірвав контракт із польським підрядником на будівництво сміттєпереробного заводу: подробиці

Лариса Голуб
Львівська міська рада офіційно розірвала договір із польським підрядником, який мав звести перший у місті сучасний сміттєпереробний завод. Причиною такого радикального кроку стало систематичне невиконання компанією умов будівництва та зрив графіків робіт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.

У заяві львівської міської ради йдеться, що комунальне підприємство «Зелене місто» надіслало підряднику Control Process S.A. повідомлення про розірвання контракту на будівництво комплексу механіко-біологічної переробки твердих побутових відходів у Львові. Рішення ухвалили після тривалого невиконання підрядником своїх зобов’язань за контрактом.

У комунальному підприємстві «Зелене місто» наголошують, що підстави для такого кроку є вагомими та документально підтвердженими.

«У зв'язку з систематичним невиконанням компанією Control Process S.A. своїх зобов’язань, а також у зв’язку з невиконанням приписів інженера і не реагуванням на дані зауваження ми прийняли рішення розірвати угоду з даним підрядником», – пояснив директор компанії «Зелене місто» Олександр Єгоров. 

Повідомляється також, що протягом 2025 року будівельники отримали не одне офіційне попередження про порушення контракту. 

Підрядник зокрема:

  • не завершив виготовлення проєктної документації та відмовився передати її замовнику – компанії «Зелене місто»;
  • не доставив частину обладнання, яке фінансується Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля;
  • відмовився виконувати окремі роботи, передбачені контрактом;
  • відмовився допустити на майданчик іншого підрядника, який мав виконувати роботи із підключення зовнішнього електропостачання об’єкта.

За умовами договору, розірвання контракту набуде чинності через 14 днів з моменту направлення повідомлення – тобто 6 квітня 2026 року.

У компанії Control Process заявили, що така ситуація така ситуація «шкодить репутації Львова». Там кажуть, що контракт підписали у 2021 році, однак повномасштабне вторгнення мало наслідки для будівництва зокрема. Попри згоду компанії працювати в небезпечних умовах, проблема нібито була у владі. Адже на будівництво не вистачало коштів і лише у 2024 році міська рада ухвалила рішення про додатковий кредит на €17 млн.

