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    Увечері буде обмежено вхід на три станції київського метро

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    На станцію &laquo;Олімпійська&raquo; буде обмежено вхід перед матчем і після - Увечері буде обмежено вхід на три станції київського метро
    На станцію «Олімпійська» буде обмежено вхід перед матчем і після

    Футбольний матч вносить зміни в режим роботи підземки

    У вівторок, 27 жовтня, ввечері у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Інтер» (Мілан) можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Гра розпочнеться о 19:55. Перед її початком можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції «Олімпійська».

    Після закінчення гри з метою забезпечення належного перевезення пасажирів можливе обмеження на вхід станцій:

    • «Палац спорту»,
    • «Олімпійська»,
    • «Площа Льва Толстого».

    Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

    У столичному метрополітені перепрошують за можливі тимчасові незручності.

    Нагадаємо, Київ погодився із пропозицією Української асоціації футболу щодо проведення міжнародних матчів під егідою УЄФА із частковим залученням вболівальників до 30% від місткості стадіонів.

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