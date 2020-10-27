Увечері буде обмежено вхід на три станції київського метро



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На станцію «Олімпійська» буде обмежено вхід перед матчем і після

Футбольний матч вносить зміни в режим роботи підземки

У вівторок, 27 жовтня, ввечері у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Інтер» (Мілан) можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Гра розпочнеться о 19:55. Перед її початком можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції «Олімпійська».

Після закінчення гри з метою забезпечення належного перевезення пасажирів можливе обмеження на вхід станцій:

«Палац спорту»,

«Олімпійська»,

«Площа Льва Толстого».

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

У столичному метрополітені перепрошують за можливі тимчасові незручності.

Нагадаємо, Київ погодився із пропозицією Української асоціації футболу щодо проведення міжнародних матчів під егідою УЄФА із частковим залученням вболівальників до 30% від місткості стадіонів.