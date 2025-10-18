Головна Гроші Особисті фінанси
Майже 1 млрд грн економії бюджету. Держава змусила учасників дорожнього картелю піти на поступки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Майже 1 млрд грн економії бюджету. Держава змусила учасників дорожнього картелю піти на поступки
фото: glavcom.ua

Сергій Сухомлин наполягає, що без великих будівельних компаній, неможливо зводити масштабні інфраструктурні проєкти в Україні

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин навів показовий приклад, як держава зуміла домовитися так званим дорожнім картелем – Національною асоціацією дорожників України, в яку входять провідні компанії. Про це високопосадовець розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами Сухомлина, йдеться про експлуатаційне утримання і поточний ремонт доріг. Традиційно, обласні Служби відновлення проводять тендери на два-п’ять років наперед. Очікувана вартість такого тендера могла сягати кілька мільярдів гривень.

«Коли ж почали аналізувати формування цін, дуже здивувалися. Одна область показала, що поточний ремонт (до 5 см товщина асфальту) квадратного метра дороги складає 1,1-1,2 тис. грн, а інша – 2,4 тис. грн/кв. м. І це не прифронтова область. Як з’ясувалося, на тендер прийшов єдиний учасник, який і запропонував високу ціну на ремонт дороги», – зазначив Сергій Сухомлин.

Аби унормувати цінові стрибки, Держагентство відновлення звернулося до Національного інституту розвитку інфраструктури. Фахівці підрахували, врахувавши поточні витрати компаній на закупівлю будматеріалів, що ціна поточного ремонту дороги не повинна перевищувати 1,2 тис. грн/кв. м. Після чого Держагентство зібрало великих гравців дорожньої сфери і домовилося: скасовуємо договори і перепідписуємо, відштовхуючись від ціни, яку дав Інститут розвитку інфраструктури. Лише на цей рік економія бюджетних коштів склала близько 860 млн грн, додав Сухомлин.

«Великі будівельні компанії потрібні державі. Без них майже неможливо зводити масштабні інфраструктурні проєкти. Це доведено на прикладі будівництва магістрального водогону для забезпечення водою Миколаєва. За п’ять місяців силами однієї компанії збудовано цей об’єкт. Будьмо реалістами: навіть десять дрібних підрядників не витягнули б цей водогін. Разом із тим, під час великої відбудови в Україну хлинуть іноземні компанії. До цього маємо бути готовими, оскільки це конкурентний процес», – наголосив голова Держагентства відновлення.

Нагадаємо, що у мирні часи під час «Великого будівництва» вирішальне значення у питанні будівництві або реконструкції великих об’єктів закріпилося за підрядними організаціями, котрі входять до складу Національної асоціації дорожників України. Ідеться про майже десять гравців, які між собою, по суті, домовлялися, виходячи на тендер, кому які об’єкти дістануться.

Як повідомляв «Главком», Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин заявив, що на сьогодні рівень готовності об’єктів із найвищим ступенем захисту, які встановлюються на підстанціях, наблизився до 54%. Ідеться про третій рівень захисту, а саме від ураження ракет та авіації.

Раніше Держагентство відновлення спростувало заяву мера Києва про фінансування укриттів.

«Декілька днів назад ми почули заяви від Києва про те, що місто виділило агентству 2,1 млрд грн на будівництво захисту для стратегічних об’єктів. Грошей нема, не було, і я думаю, що й не буде», – повідомив голова агентства.

За словами Сухомлина, агентство неодноразово повідомляло місту про готовність долучитися до будівництва укриттів, згідно з відповідною постановою уряду №522 від 26 квітня 2024 року, згідно якої агентство може бути залучене до таких проєктів.

Керівник агентства зауважив, що всі підстанції, на яких агентство відновлення забезпечило захист, витримали влучання ворожих засобів ураження і продовжують працювати.

