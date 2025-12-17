В Оболонському районі створено новий сучасний бюветний комплекс: адреса

До бювета надходить вода, що добувається з глибини 268 метрів

В Оболонському районі Києва відкрито новий сучасний бюветний комплекс. Тепер жителі району зможуть насолоджуватися чистою артезіанською водою, що добувається з глибини 268 метрів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київводфонд».

Новий бюветний комплекс в Оболонському районі фото: «Київводфонд»

Новий сучасний бюветний комплекс розташований за адресою вул. Вишгородська, 32/2.

Під час відкриття біля бювета було людно фото: «Київводфонд»

Комунальники впорядкували територію довкола бювета фото: «Київводфонд»

На фотографіях. які поширило у соцмережах підприємство, і бювет, і територія навколо нього впорядковані, створено зелені насадження, клумба з вічнозеленими рослинами замульчована підфарбованою корою, а також оновлено підходи до самого комплексу.

В умовах повномасштабної війни, коли цивільна інфраструктура постійно перебуває під загрозою обстрілів, життєво важливим питанням залишається доступ до безпечної питної води, а найбільш надійною страховкою на випадок комунального колапсу є артезіанські бювети. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів гідрогеолог, директор науково-виробничого підприємства «Спецводгео» Олександр Терентьєв. Гідрогеолог зазначив, що вода з бюветів є безпечною, навіть якщо й має сторонній запах аміаку, який люди часто плутають із сірководнем.

Нагадаємо, цього літа в Україні не зафіксовано суттєвого покращення стану водних ресурсів попри менш спекотну погоду та рясні дощі в окремих регіонах.