Канцлер Німеччини поставив крапку у питанні ракет Taurus для України

Мерц заявив, що Київ уже має ефективніше далекобійне озброєння

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не бачить сенсу у передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання n-tv.

За словами Мерца, Україна вже має власне далекобійне озброєння, яке є ефективнішим за ті обмежені обсяги ракет, які могла б надати Німеччина.

Він зазначив, що українська зброя дальнього радіуса дії є «значно ефективнішою, ніж відносно невелика кількість крилатих ракет Taurus, які б Німеччина могла передати».

Водночас канцлер пояснив зміну своєї позиції. До обрання на посаду він неодноразово закликав передати Україні ці ракети. За його словами, тоді він виходив із припущення, що Бундесвер має достатню кількість справних Taurus для передачі.

Попри запити з боку Києва, Німеччина раніше відмовлялася передавати ці ракети. У новому уряді Мерца також уникали чітких відповідей щодо цього питання.

