Канцлер Німеччини поставив крапку у питанні ракет Taurus для України

Єгор Голівець
Мерц відкинув ідею передачі ракет Taurus Україні
Мерц заявив, що Київ уже має ефективніше далекобійне озброєння

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не бачить сенсу у передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання n-tv.

За словами Мерца, Україна вже має власне далекобійне озброєння, яке є ефективнішим за ті обмежені обсяги ракет, які могла б надати Німеччина.

Він зазначив, що українська зброя дальнього радіуса дії є «значно ефективнішою, ніж відносно невелика кількість крилатих ракет Taurus, які б Німеччина могла передати».

Водночас канцлер пояснив зміну своєї позиції. До обрання на посаду він неодноразово закликав передати Україні ці ракети. За його словами, тоді він виходив із припущення, що Бундесвер має достатню кількість справних Taurus для передачі.

Попри запити з боку Києва, Німеччина раніше відмовлялася передавати ці ракети. У новому уряді Мерца також уникали чітких відповідей щодо цього питання.

Нагадаємо, що Німеччина продовжує системно підтримувати український сектор безпілотних систем. У межах масштабного проєкту нарощування виробництва дронів для Збройних Сил України, підрозділи Національної гвардії України отримають 15 тис. новітніх перехоплювачів моделі Strila. 

До слова, Європейський Союз планує підвищити оборонну готовність до 2030 року, використовуючи досвід України, отриманий під час повномасштабної війни з Росією. 

