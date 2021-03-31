Театр на карантині. Глядачів запрошують на відеопоказ «Отелло…» для дорослих

Після закінчення онлайн-показу, усіх глядачів запрошують долучитися до живого діалогу

Київський театр «Золоті ворота» запрошує глядачів на постановку «Отелло/Україна/Facebook», яка відбудеться 3 квітня онлайн. У театрі застерігають, що прихильники класики будуть добряче здивовані, адже постановка режисера Стаса Жиркова за жанром – «зовсім не «Отелло»! «Не чекайте втілення знайомої шекспірівської трагедії», – інтригують глядача автори.

«Всі ми знаємо, що після Вільяма Шекспіра не залишилося жодного авторського рукопису, лише копії копій. Факти його біографії скупі та суперечливі. Сторіччями тривають пошуки реального Вільяма Шекспіра. Хтось вважає, що ним був драматург Крістофер Марло, хтось переконує – це не могла бути одна людина! На щастя, наприкінці 2018 року британські вчені достеменно встановили, що під псевдонімом «Вільям Шекспір» працювали драматурги Павло Ар’є та Марина Смілянець, актори театру «Золоті ворота» та режисер Стас Жирков. Ця версія вам здається малоймовірною? Гаразд, сподіваємось, у вас є докази, аби її спростувати», – йдеться у повідомленні.

Після закінчення онлайн-показу, усіх глядачів запрошують долучитися до живого діалогу.

автори: Павло Ар’є та Марина Смілянець

режисер Стас Жирков

художниця Олеся Головач

режисерка відеоверсії Ксенія Ромашенко актори: Богдан Буйлук, Володимир Ковбель, Дмитро Олійник, Орест Пастух, Владислав Писаренко, Андрій Поліщук, Антон Соловей

3 квітня о 18:00 глядачам, які придбали квиток на показ, на пошту надійде особисте посилання на трансляцію у YouTube, на той випадок, якщо комусь не зручно користуватися Zoom.