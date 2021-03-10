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    «Ґвалтівника звати Ільгар». Київська поліція розшукує підозрюваного в резонансному злочині

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    Поліція Київщини гарантує анонімність всім, хто допоможе знайти розшукуваного - «Ґвалтівника звати Ільгар». Київська поліція розшукує підозрюваного в резонансному злочині

    Поліція Київщини гарантує анонімність всім, хто допоможе знайти розшукуваного

    Опубліковано фото ймовірного співучасника зґвалтування 19-річної дівчини

    Управління Національної поліції у Київській області оголосила у розшук підозрюваного у вчиненні на початку березня резонансного зґвалтування. На відомчому сайті опубліковано фото зловмисника.

    Відомо, що зловмисника звуть Ільгар

    Відомо, що зловмисника звуть Ільгар

    «Такі злочини є зухвалими та неприпустимими! Тому прохання за наявності будь-якої інформації щодо зловмисника прошу повідомити до поліції! Лише спільно ми вбережемо громадян від злочинних посягань зробимо Київщину безпечнішою!» – зазначив очільник поліції столичної області Андрій Нєбитов.

    Відомо, що зловмисника звуть Ільгар.

    Поліція Київщини звертається до усіх жителів столичної області, хто володіє інформацією щодо місця перебування розшукуваного, чи будь-якими іншими даними, що допоможуть вийти на його слід, з проханням телефонувати до поліції на спецлінію «102». Анонімність гарантується.

    Як повідомлялося раніше, 19-річна киянка у місті Буча сіла до машини з двома незнайомцями, прийнявши автомобіль за таксі. Натомість двоє громадян Азербайджану, що перебували в машині, відвезли потерпілу до приватного будинку в місті Білогородка, де й зґвалтували. Одного зловмисника було незабаром затримано, другий знаходиться у розшуку.

    Теги: машини Київщина Буча автомобіль поліція зґвалтування розшук
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