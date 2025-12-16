Головна Світ Соціум
У Підмосков'ї підліток влаштував різанину в елітній школі: є жертви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Підмосков'ї підліток влаштував різанину в елітній школі: є жертви
Російський школяр є фанатом неонацистських рухів
фото з соцмереж

15-річний Тимофій поранив охоронця ножем а, потім завдав смертельного удару 10-річному учню

У Підмосков'ї учень девʼятого класу Тимофій напав з ножем на четвертокласника. Він загинув. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що 15-річний росіянин готувався до злочину декілька днів, зокрема написав так званий маніфест і перед нападом розіслав його однокласникам.

У Підмосков'ї підліток влаштував різанину в елітній школі: є жертви фото 1

До школи, яка розташована в Одинцово, підліток прийшов з великим портфелем. Близько восьми хвилин він переодягався в туалеті, а потім стільки ж розгулював коридорами навчального закладу, знімаючи свої дії на відео. Спершу хлопець ударив ножем охоронця та застосував газовий балончик, а потім поранив 10-річного учня, який від отриманих поранень помер. На фоні мертвого тіла нападник зробив селфі.

На футболці підлітка був напис No Lives Matter (Нічиї життя не важливі), а також символіка російського неонацистського військове угрупування «Русіч», яке бере участь у війні проти України.

У Підмосков'ї підліток влаштував різанину в елітній школі: є жертви фото 2
У Підмосков'ї підліток влаштував різанину в елітній школі: є жертви фото 3

Наразі молодика затримали правоохоронці, відкрито справу за статтею про вбивство. Слідчий комітет встановлює мотиви злочинця.

Нагадаємо, у Франції 20-річний чеченець зарізав вчительку. Хлопець зайшов до школи з ножем, а під час нападу щонайменше один раз вигукнув «Аллаху акбар».

До слова, росіянин, який брав участь у війні проти України, після повернення додому скоїв подвійне вбивство. Однією з жертв стала його літня родичка, переможниця конкурсу «Найкращий учитель Росії».

Теги: росія теракт вбивство школярі

