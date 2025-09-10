Вбивство двох школярів у Шаргороді: фото загиблих та подробиці трагедії
Правоохоронці встановили, що загиблими є учні 10 та 11 класів Шаргородської громади
У місті Шаргород вранці 10 вересня виявили тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. За підозрою у вбивстві затримали чоловіка. Про це повідомила речниця ГУ Нацполіції у Вінницькій області Заріна Маєвська, інформує «Главком» із посиланням на Суспільне.
За словами речниці поліції, повідомлення про жахливу подію надійшло до поліції від місцевого жителя.
Поліція затримала чоловіка, який може бути причетним до смерті дітей. На місці події працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує всі обставини трагедії.
За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).
Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород, що у Жмеринському районі Вінницької області, виявлено тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Як повідомила народна депутатка України IX скликання Лариса Білозір, трагедія сталася близько 7:30 у центрі міста. За її словами, неподалік лікарні невідомий молодик жорстоко вбив двох підлітків – учнів 10 та 11 класу, які йшли до школи.
