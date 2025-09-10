Головна Вінниця Новини
Вбивство двох школярів у Шаргороді: фото загиблих та подробиці трагедії

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Вбивство двох школярів у Шаргороді: фото загиблих та подробиці трагедії
Імовірно, до вбивства може бути причетний колишній вчитель, з яким у підлітків був конфлікт
фото: поліція Вінниччини

Правоохоронці встановили, що загиблими є учні 10 та 11 класів Шаргородської громади

У місті Шаргород вранці 10 вересня виявили тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. За підозрою у вбивстві затримали чоловіка. Про це повідомила речниця ГУ Нацполіції у Вінницькій області Заріна Маєвська, інформує «Главком» із посиланням на Суспільне.

За словами речниці поліції, повідомлення про жахливу подію надійшло до поліції від місцевого жителя.

Правоохоронці встановили, що загиблими є учні 10 та 11 класів Шаргородської громади.

Нападник вбив учнів 10 та 11 класу Шаргородської громади
Нападник вбив учнів 10 та 11 класу Шаргородської громади
фото: Суспільне/Вінниця

Поліція затримала чоловіка, який може бути причетним до смерті дітей. На місці події працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує всі обставини трагедії.

За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). 

Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород, що у Жмеринському районі Вінницької області, виявлено тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Як повідомила народна депутатка України IX скликання Лариса Білозір, трагедія сталася близько 7:30 у центрі міста. За її словами, неподалік лікарні невідомий молодик жорстоко вбив двох підлітків – учнів 10 та 11 класу, які йшли до школи.

