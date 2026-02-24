Вдруге за тиждень: правоохоронці знову прийшли з обшуками до «Київавтодору»

Обшуки здійснюють на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду Києва в межах кримінального провадження

У приміщенні комунальної корпорації «Київавтодор» сьогодн, 24 лютого, правоохоронці проводять слідчі дії. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, інформує «Главком».

«Слідчі дії стосуються закупівель матеріалів для зимового утримання доріг у 2024–2025 роках. Наразі триває досудове розслідування для встановлення можливих порушень. У комунальній корпорації наголошують, що закупівлі проводили відповідно до процедур публічних закупівель», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обшуки здійснюють на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду Києва в межах кримінального провадження. У КМДА зауважили, аналогічні слідчі дії також проводилися і минулого тижня.

Працівники комунальної корпорації надають усі запитувані документи та сприяють правоохоронним органам.

У мерії наголосили, що проведення обшуків ускладнює оперативну роботу шляхово-експлуатаційних управлінь, особливо в період підготовки до активної фази ліквідації аварійної ямковості після складного зимового періоду.

Нагадаємо, 19 лютого у приміщеннях комунальної корпорації «Київавтодор», окремих підприємствах, що забезпечують вулично-дорожнє утримання столиці, а також у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА відбулися слідчі дії. Тоді процесуальні заходи здійснювалися в межах досудового розслідування на підставі судових рішень. Працівники підприємств і структурних підрозділів надають усі запитувані документи й пояснення, співпрацюють із правоохоронними органами та не перешкоджають проведенню слідчих дій.