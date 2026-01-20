Головна Київ Новини
Після нічної атаки понад 5 тис. будинків Києва знову без опалення

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Після нічної атаки понад 5 тис. будинків Києва знову без опалення
Лівий берег Києва внаслідок обстрілу поки без водопостачання
фото: ДСНС Києва/Facebook

За словами Кличка, після попередньої масованої атаки без тепла залишались лише 16, а іншим його вже повернули...

У Києві після нічного обстрілу без тепла залишились понад 5635 багатоповерхівок. У частині міста відсутнє водопостачання. ро це зранку 20 січня повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком»

За словами Кличка, після попередньої масованої атаки без тепла залишались лише 16, а іншим його вже повернули.

Наразі знову без опалення майже 80% із будинків, в які повертали теплопостачання від 9 січня. Також лівий берег внаслідок обстрілу поки без водопостачання.

«Київводоканал» уточнив, що водопостачання відсутнє майже у всій Лівобережній частині міста (Деснянський, Дарницький, Дніпровський райони). Житловий масив Троєщина на зниженому тиску води.

Також на зниженому тиску у водопровідних мережах залишаються Шевченківський, Солом'янський, Голосіївський райони. В Печерському районі водопостачання є в окремих зонах.

«Комунальники й енергетики працюють, щоб відновити подачу тепла, води й електрики в домівки киян»  – повідомив Кличко.

Нагадаємо, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

Після обстрілу 13 січня в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур.

У Києві на тлі стабілізації енергосистеми продовжують цілодобово працювати мобільні пункти незламності ДСНС. Від початку їхнього розгортання послугами наметів-рятувальників скористалися вже понад 9 тис. мешканців столиці. 

Після нічної атаки понад 5 тис. будинків Києва знову без опалення
Після нічної атаки понад 5 тис. будинків Києва знову без опалення
