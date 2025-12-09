Ексголова «Нафтогазу» розповів, як Кремль хотів корумпувати Зеленського

Юрій Вітренко розповів, що під час газових перемовин, які були частиною перемовин у «Нормандському форматі», всі перемовини він особисто Володимир Путін

Юрій Вітренко – ключовий учасник газових переговорів, він безпосередньо доклав руку до переможного для України рішення в Стокгольмському арбітражі

Росіяни під час перемовин щодо продовження газового транзиту через Україну у 2019 році та виконання рішень Стокгольмського арбітражу сподівалися корумпувати Володимира Зеленського. Таку думку озвучив в інтервʼю «Главкому» екскерівник «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

Він згадав, як під час газових перемовин в Цюріху колишній заступник глави правління «Газпрому» Олександр Медведєв запропонував йому вийти та поговорити віч-на-віч на подвір’ї.

Російський посадовець запропонував українській стороні покращити відносини з Росією через постачання газу, натякнувши на корупційний шлях такої співпраці. «Дивись, просто ти маєш розуміти, що, ми не можемо дозволити собі програти. Ну, не може бути такого, що ви з нас щось примусово стягнете, арештуєте і так далі», – згадує Юрій Вітренко. – І почав натякати, що ми можемо врегулювати наші відносини через поставки газу, тобто фактично через корупцію, створення нового умовного «Росукренерго»… І так вони завжди робили – це навіть не можна назвати якимось хитрим трюком, це просто такий засіб досягнення мети».

Тож, на думку ексголови «Нафтогазу», росіяни сподівалися, продовживши транзит газу, корумпувати Володимира Зеленського за допомогою газових афер зі своєї сторони.

Юрій Вітренко також зауважив, що під час газових перемовин, які були частиною перемовин у «Нормандському форматі», всі перемовини він особисто Володимир Путін. «У 2019 році це були переговори з головою «Газпрому» Міллєром, тодішнім міністром енергетики Новаком, з заступником прем’єра, а потім голови адміністрації президента РФ Козаком, з самим Путіним… Напевно, перемовини на рівні МЗС відрізняються, але з того, що я бачив: коли на них присутній Путін, то їх веде саме він і особисто він приймає рішення. Той же Міллєр тоді просто сидів поряд і мовчав. З нашого боку все було дещо інакше: у той час, коли я говорив з Путіним, Зеленський просто сидів і слухав», – зазначив ексочільник «Нафтогазу».

Вітренко зауважив, що, за його власними спостереженнями, останнім часом переговори також веде сам російський диктатор, а не кремлівські дипломати.

Нагадаємо, що у 2019 році, 19 грудня у Єлисейському палаці в Парижі відбулася чотирьохстороння зустріч президента Володимира Зеленського з колегою Еммануелем Макроном, канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та президентом РФ Володимиром Путіним. Тоді політики домовилися про часткове розведення сил на Донбасі у трьох пунктах пропуску.

Також у нормандській зустрічі у 2019 брав участь колишній голова «Газпрому» Юрій Вітренко. Тоді Україна уклала контракт із «Газпромом» РФ на мільярди доларів. Цей контракт передбачав виконання його умов Україною протягом п'яти років.

В інтерв’ю «Главкому» ексголова «Нафтогазу» Юрій Вітренко розказав про принципи російської дипломатії. За словами економіста, який був одним із ключових учасників Стокгольмського арбітражу між «Нафтогазом» і «Газпромом», російська дипломатія у всьому світі вважається не надто вишуканою, оскільки СРСР намагався зробити дипломатів з пролетаріату. За його словами, Росія перейняла цю традицію.

