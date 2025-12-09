Головна Країна Політика
search button user button menu button

Ексголова «Нафтогазу» розповів, як Кремль хотів корумпувати Зеленського

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Ексголова «Нафтогазу» розповів, як Кремль хотів корумпувати Зеленського
Юрій Вітренко розповів, що під час газових перемовин, які були частиною перемовин у «Нормандському форматі», всі перемовини він особисто Володимир Путін
фото: Facebook/Юрій Вітренко

Юрій Вітренко – ключовий учасник газових переговорів, він безпосередньо доклав руку до переможного для України рішення в Стокгольмському арбітражі

Росіяни під час перемовин щодо продовження газового транзиту через Україну у 2019 році та виконання рішень Стокгольмського арбітражу сподівалися корумпувати Володимира Зеленського. Таку думку озвучив в інтервʼю «Главкому» екскерівник «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

Він згадав, як під час газових перемовин в Цюріху колишній заступник глави правління «Газпрому» Олександр Медведєв запропонував йому вийти та поговорити віч-на-віч на подвір’ї.

Російський посадовець запропонував українській стороні покращити відносини з Росією через постачання газу, натякнувши на корупційний шлях такої співпраці. «Дивись, просто ти маєш розуміти, що, ми не можемо дозволити собі програти. Ну, не може бути такого, що ви з нас щось примусово стягнете, арештуєте і так далі», – згадує Юрій Вітренко. – І почав натякати, що ми можемо врегулювати наші відносини через поставки газу, тобто фактично через корупцію, створення нового умовного «Росукренерго»… І так вони завжди робили – це навіть не можна назвати якимось хитрим трюком, це просто такий засіб досягнення мети».

Тож, на думку ексголови «Нафтогазу», росіяни сподівалися, продовживши транзит газу, корумпувати Володимира Зеленського за допомогою газових афер зі своєї сторони. 

Юрій Вітренко також зауважив, що під час газових перемовин, які були частиною перемовин у «Нормандському форматі», всі перемовини він особисто Володимир Путін. «У 2019 році це були переговори з головою «Газпрому» Міллєром, тодішнім міністром енергетики Новаком, з заступником прем’єра, а потім голови адміністрації президента РФ Козаком, з самим Путіним… Напевно, перемовини на рівні МЗС відрізняються, але з того, що я бачив: коли на них присутній Путін, то їх веде саме він і особисто він приймає рішення. Той же Міллєр тоді просто сидів поряд і мовчав. З нашого боку все було дещо інакше: у той час, коли я говорив з Путіним, Зеленський просто сидів і слухав», – зазначив ексочільник «Нафтогазу».

Вітренко зауважив, що, за його власними спостереженнями, останнім часом переговори також веде сам російський диктатор, а не кремлівські дипломати.

Нагадаємо, що у 2019 році, 19 грудня у Єлисейському палаці в Парижі відбулася чотирьохстороння зустріч президента Володимира Зеленського з колегою Еммануелем Макроном, канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та президентом РФ Володимиром Путіним. Тоді політики домовилися про часткове розведення сил на Донбасі у трьох пунктах пропуску.

Також у нормандській зустрічі у 2019 брав участь колишній голова «Газпрому» Юрій Вітренко. Тоді Україна уклала контракт із «Газпромом» РФ на мільярди доларів. Цей контракт передбачав виконання його умов Україною протягом п'яти років.

В інтерв’ю «Главкому» ексголова «Нафтогазу» Юрій Вітренко розказав про принципи російської дипломатії. За словами економіста, який був одним із ключових учасників Стокгольмського арбітражу між «Нафтогазом» і «Газпромом», російська дипломатія у всьому світі вважається не надто вишуканою, оскільки СРСР намагався зробити дипломатів з пролетаріату. За його словами, Росія перейняла цю традицію.

Також Юрій Вітренко, який дотиснув російського диктатора у газових переговорах розповів «Главкому» , як домовитися з Путіним.

Читайте також:

Теги: газ Газпром Володимир Зеленський Юрій Вітренко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Гордієнко загинув від російського дрона
Збив понад сотню БпЛА. Зеленський надав звання Героя України посмертно фермеру з Херсонщини
11 листопада, 15:52
Глава держави: «Питання територіальне найскладніше, питання грошей і відновлення – без присутності європейських партнерів прийняти складно»
Зеленський про переговори зі США: Питання територій зайняло понад 6,5 годин
1 грудня, 19:31
Раніше повідомлялося, що звільнений керівник Офісу президента досі обіймає щонайменше дев’ять посад
Зеленський вивів Єрмака зі складу Ставки та РНБО
5 грудня, 21:52
Агент мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля вузлової ділянки газових ліній
СБУ затримала агента РФ, який готував підрив газопроводу на сході України
11 листопада, 10:44
Зеленський наголосив на важливості зупинити росіян
РФ готує велику війну проти Європи: Зеленський назвав роки
13 листопада, 11:33
Україна отримає вісім систем Samp/T
Зеленський повідомив, скільки комплексів Samp/T передасть Франція Україні
17 листопада, 15:16
Зеленський та Макрон підписали документ, що дає Україні змогу придбати 100 літаків Rafale
Візит Зеленського до Франції, обстріл Нікополя. Головне за 17 листопада
17 листопада, 21:11
Представники України та Іспанії підписали Меморандум щодо протидії російській дезінформації
Україна та Іспанія підписали низку важливих угод
18 листопада, 19:55
На Полтавщині 7 грудня внаслідок масованої комбінованої атаки російських військ виникли пожежі на об’єктах промислової та енергетичної інфраструктури
Президент повідомив, скільки дронів і ракет РФ випустила по Україні за тиждень
7 грудня, 11:59

Політика

Ексголова «Нафтогазу» розповів, як Кремль хотів корумпувати Зеленського
Ексголова «Нафтогазу» розповів, як Кремль хотів корумпувати Зеленського
Відключення світла стануть коротшими? Уряд готує низку рішень
Відключення світла стануть коротшими? Уряд готує низку рішень
Зеленський прибув у Брюссель
Зеленський прибув у Брюссель
Ірландія підтвердила. Зеленський розказав про атаку дронів на його літак
Ірландія підтвердила. Зеленський розказав про атаку дронів на його літак
Як Путін веде перемовини? Ексголова «Нафтогазу», який спілкувався з диктатором, вказав на важливі деталі
Як Путін веде перемовини? Ексголова «Нафтогазу», який спілкувався з диктатором, вказав на важливі деталі
Зеленський розказав про роль Китаю в українській війні
Зеленський розказав про роль Китаю в українській війні

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua