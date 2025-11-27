В окупованому Донецьку та Луганську пролунали вибухи: є перебої зі світлом

Пропагандистські телеграм-канали повідомили, що безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру

У ніч на 27 листопада в тимчасово окупованих Донецьку та Луганську пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У мережі писали, що велика кількість БпЛА атакувала окуповані Донецьку та Луганську області. Повідомляєть, що безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру.

Місцеві телеграм-канали так званої ЛНР повідомили, що у Новойдарі та Старобільську виникли перебої зі світлом.

Донецьк та Макіївка також зазнали атаки БпЛА. Пропагандистські телеграм-канали закликали мешканців окупованої території зарядити телефони та бути готовими до відключень.

Нагадаємо, вночі 18 листопада в окупованому Зугресі ударні БпЛА атакували Зуївську ТЕС. За попередньою інформацією, під удар потрапив трансформатор другого котла та був виведений з ладу. Телеграм-канали так званої ДНР пишуть, що після вибухів почалися проблеми зі світлом в окупованому Донецьку, Макіївці, а в Іловайську повністю зникло електропостачання.

Як відомо, у ніч на 17 листопада безпілотники атакували тимчасово окупований Донецьк. По всьому місту зникло світло після ударів.

У Донецьку пролунали потужні вибухи, ймовірно, була уражена підстанція Чайкіно 330 кВт. Внаслідок атаки в багатьох районах міста немає світла. Відомо, що виникла пожежа, яку бачать навіть жителі окупованої Макіївки.

Як повідомлялося, 8 вересня окуповані Донецьк, Макіївку та Єнакієве атакували дрони та ракети. Є ураження.

Стало відомо, що в тимчасово окупованому Донецьку крилатими ракетами було уражено колишній завод «Топаз». Повідомляється, що територію промзони «Топазу» російська окупаційна армія неодноразово використовувала як базу для військової техніки та особового складу.

Крім того, увечері 11 жовтня у тимчасово окупованому Донецьку було зафіксовано серію вибухів. Як повідомляють місцеві телеграм-канали та очевидці, після гучних звуків почалася масштабна пожежа в районі гіпермаркету «Сігма», що розташований на місці колишнього «Ашану».

Очевидці розповідають, що над містом пролетіли щонайменше чотири дрони. Чутно було звуки роботи ППО, а потім – потужний вибух і детонація. Після цього спалахнула пожежа в будівлі гіпермаркету. Вогонь швидко поширився і перекинувся на прилеглу лісосмугу.