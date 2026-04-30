Київське метро повністю відмовилося від кас: як працює підземка у найбільших містах

Спільним трендом для всіх мегаполісів є перетворення касової зони з місця торгівлі паперовими квитками на центр сервісу та технологічної підтримки пасажира

Київський метрополітен 28 квітня остаточно перейшов у «цифровий режим», припинивши роботу кас на останніх трьох станціях – «Вокзальна», «Почайна» та «Видубичі». Перша доба роботи без касирів на цих ключових вузлах викликала жваве обговорення серед пасажирів у соцмережах. «Главком» поцікавився, чи зберігаються каси з готівкою у підземках інших мегаполісів світу.

Нью-Йорк: повна цифровізація

У метро Нью-Йорка з 1 січня 2026 року система безконтактної оплати OMNY стала єдиним варіантом розрахунку. Паперові квитки та картки метрополітену вже не діють.

Працівники підземки більше не займаються продажем карток за готівку – для цього всюди встановлені автомати. Сьогодні роль касирів зводиться до надання інформації, допомоги пасажирам з інвалідністю та контролю безпеки на станції. Влада міста поступово модернізує ці кабінки, перетворюючи їх на відкриті інформаційні центри, де персонал знаходиться безпосередньо в залі серед пасажирів.

Лондонський метрополітен

Oyster Card – безконтактна карта, баланс якої можна поповнювати, це найдешевший спосіб оплати разових поїздок у метро фото: guide.planetofhotels.com

У найстарішому, лондонському метро, купити квиток у касира в метро сьогодні практично неможливо. Ще у 2015–2016 роках транспортна служба Лондона провела масштабну реформу і закрила майже всі традиційні касові віконця., це було зроблено для економії та через те, що більшість пасажирів перейшли на безконтактну оплату. Закриття кас супроводжувалося протестами профспілки працівників метрополітену.

Люди у формі метрополітену на станціях є, але вони працюють у вестибюлі біля турнікетів або автоматів. Їхня роль – консультувати. Якщо ви підійдете до них з готівкою і попросите квиток, вони не зможуть його вам продати власноруч. Вони просто підведуть вас до автомата і покажуть, як ним користуватися.

Єдиний спосіб купити паперовий квиток за готівку – це скористатися автоматом. Проте самі лондонці цього майже не роблять, бо паперові квитки в Лондоні коштують майже вдвічі дорожче, ніж поїздка за банківською карткою.

Лондон першим у світі впровадив систему, де ваш «касир» – це ваш банк. Ви просто прикладаєте свою банківську картку до жовтого кола на турнікеті. Жодних квитків, жодних черг. Також існують картки Oyster, які можна купити та поповнити в автоматах або в невеликих магазинах міста (Newsagents), але не в касира метро.

Метрополітен Токіо

Квиткові автомати у метро Токіо мають варіант англійською мовою фото: Gregory Lane/tokyocheapo.com

У токійському метро ви не побачите черг до віконечка каси. Японці довели систему до автоматизму, де жива людина втручається лише тоді, коли техніка не може впоратися самостійно. Квиткові автомати приймають і монети, і купюри, навіть великі, номіналом 10 000 єн – апарат видасть решту. До того ж майже всі автомати мають інтерфейс англійською мовою.

Касири у метро Токіо допомагають, якщо автомат не прийняв купюру, якщо пасажир загубив квиток, або якщо картка видала помилку. Також вони єдині, хто може продати складні проїзні для студентів, які потребують перевірки документів.

Хоча понад 95% операцій виконують автомати, традиційні каси зберігають для туристів, яким важко розібратися з мапою ліній, літніх людей та пільговиків.

Шанхайський метрополітен

Термінали у шанхайському метро фото з відкритих джерел

Шанхайське метро входить у трійку світових лідерів за довжиною ліній (понад 800 км) та пасажиропотоком. У пікові дні воно перевозить понад 10–12 млн пасажирів.

У шанхайському метро паперові квитки поступилися місцем пластику та цифровим кодам. Навіть разовий проїзд тут оплачується за допомогою спеціальної картки, яку пасажир купує в англомовному автоматі. Туристи зазвичай обирають безлімітні проїзні на 24 або 72 години або купують універсальну транспортну карту із заставною вартістю у 20 юанів, яку на виході потрібно обов'язково повернути системі, опустивши її у спеціальний отвір турнікета.

Касири тут виконують роль служби підтримки, допомагаючи іноземцям налаштувати цифрові платежі або розібратися з роботою електронних систем.

Метро у Парижі

Каса метро у Парижі: тут пасажири можуть придбати квитки, отримати допомогу консультанта та оформити туристичні проїзні фото: parisbytrain.com

Квитки на паризьке метро-потяг-RER можна придбати у касах з персоналом на будь-якій станції паризького метро. Але варто зважати на те, що станції паризького метро часто мають кілька входів, і каса з персоналом зазвичай працює лише на одному з цих входів. На інших входах станцій метро будуть квиткові автомати та турнікети для власників проїзних карток і квитків, щоб вони могли входити без допомоги персоналу.

Існує кілька різних проїзних квитків на паризький транспорт на необмежену кількість поїздок та одноразових квитків на паризьке метро. Разовий квиток дійсний для однієї поїздки будь-де в системі паризького метро, ​​включаючи пересадки між лініями метро протягом двох годин після підтвердження квитка за допомогою турнікета або квиткової ями.

Отже, світовий досвід показує, що професія касира метро не зникає, а трансформується. Спільним трендом для всіх мегаполісів є перетворення касової зони з місця торгівлі паперовими квитками на центр сервісу та технологічної підтримки пасажира.

Нагадаємо, 28 квітня 2026 року, комунальне підприємство «Київський метрополітен» припинило роботу кас на останніх трьох станціях, де ще можна було придбати квитки за готівку у касира. Йдеться про станцій «Вокзальна», «Почайна» та «Видубичі».