Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Чернігові правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв посеред вулиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Поліцейські оперативно затримали 23-річного чоловіка
фото: Поліція Чернігівської області

Зброю вилучено, мотиви скоєного встановлюються

Правоохоронці затримали чоловіка, який у Чернігові 19 квітня стріляв на вулиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Поліцію Чернігівської області.

Правоохоронці встановили, що двоє чоловіків з ознаками алкогольного сп’яніння йшли вулицею, і один із них здійснив кілька пострілів у повітря зі стартового пістолета. На щастя, ніхто не постраждав.

Поліцейські оперативно затримали 23-річного чоловіка в порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. Зброю вилучено, мотиви скоєного встановлюються.

За процесуального керівництва прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Наразі готується повідомлення про підозру.

Триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що у Чернігові сталася стрілянина. За попередньою інформацією, двоє чоловіків відкрили вогонь на вулиці.

Нагадаємо, стрілець, що влаштував теракт у Києві і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета. 

Напередодні генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

Також Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Теги: розслідування повітря стрілянина Чернігів поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua