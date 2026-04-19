У Чернігові правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв посеред вулиці

Зброю вилучено, мотиви скоєного встановлюються

Правоохоронці затримали чоловіка, який у Чернігові 19 квітня стріляв на вулиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Поліцію Чернігівської області.

Правоохоронці встановили, що двоє чоловіків з ознаками алкогольного сп’яніння йшли вулицею, і один із них здійснив кілька пострілів у повітря зі стартового пістолета. На щастя, ніхто не постраждав.

Поліцейські оперативно затримали 23-річного чоловіка в порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. Зброю вилучено, мотиви скоєного встановлюються.

За процесуального керівництва прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Наразі готується повідомлення про підозру.

Триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що у Чернігові сталася стрілянина. За попередньою інформацією, двоє чоловіків відкрили вогонь на вулиці.

Нагадаємо, стрілець, що влаштував теракт у Києві і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета.

Напередодні генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

Також Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.