На Закарпатті затримано чоловіка, який намагався зґвалтувати пенсіонерку

Поліція Виноградова затримала чоловіка, якому інкримінують замах на зґвалтування та погрозу вбивством

На Закарпатті у місті Виноградів поліція затримала 39-річного місцевого жителя, який проник до будинку 77-річної жінки, погрожував їй ножем та намагався зґвалтувати. Інцидент стався 11 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Закарпатської області.

Як повідомляють правоохоронці, нападник проник до помешкання пенсіонерки близько 16:00. Він застосовував фізичне та психологічне насильство, погрожуючи жінці ножем. Потерпілій вдалося вирватися і втекти, після чого нападник зник з місця події.

Правоохоронці, які прибули на виклик сусідки, знайшли в будинку кухонний ніж, яким погрожував зловмисник. Оперативно-розшукові заходи дозволили швидко встановити та затримати підозрюваного. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі відкрито кримінальне провадження за статтями «Замах на зґвалтування», «Погроза вбивства» та «Незаконне проникнення до житла».

