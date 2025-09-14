Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Закарпатті затримано чоловіка, який намагався зґвалтувати пенсіонерку

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
На Закарпатті затримано чоловіка, який намагався зґвалтувати пенсіонерку
Поліцейські помістили зловмисника до ізолятора тимчасового тримання
фото з відкритих джерел

Поліція Виноградова затримала чоловіка, якому інкримінують замах на зґвалтування та погрозу вбивством

На Закарпатті у місті Виноградів поліція затримала 39-річного місцевого жителя, який проник до будинку 77-річної жінки, погрожував їй ножем та намагався зґвалтувати. Інцидент стався 11 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Закарпатської області.

Як повідомляють правоохоронці, нападник проник до помешкання пенсіонерки близько 16:00. Він застосовував фізичне та психологічне насильство, погрожуючи жінці ножем. Потерпілій вдалося вирватися і втекти, після чого нападник зник з місця події.

Правоохоронці, які прибули на виклик сусідки, знайшли в будинку кухонний ніж, яким погрожував зловмисник. Оперативно-розшукові заходи дозволили швидко встановити та затримати підозрюваного. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі відкрито кримінальне провадження за статтями «Замах на зґвалтування», «Погроза вбивства» та «Незаконне проникнення до житла».

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці затримали 15-річного школяра. Він планував здійснити теракт у навчальному закладі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

«15-річний учень планував напад із холодною зброєю. Його затримали у момент, коли він намагався зайти до школи з ножем у рюкзаку. В цей час хлопець вже проводив пряму трансляцію на одній із стрімінгових платформ», – йдеться у повідомленні.

Клименко зауважив, що оперативну інформацію про підготовку злочину отримали у співпраці з правоохоронними органами Великобританії. В одній із соцмереж підліток писав про свої наміри.

Читайте також:

Теги: Закарпаття поліція зґвалтування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На момент атаки в транспортному засобі було п’ятеро поліцейських
Росіяни атакували авто поліцейських на Харківщині, троє поранених
11 вересня, 13:08
Туреччина на порозі політичної кризи. Соцмережі не працюють, протести на вулицях
Туреччина на порозі політичної кризи. Соцмережі не працюють, протести на вулицях
8 вересня, 17:38
47-річний львів’янин поїхав із люлькою на даху
Львів'янин забув люльку з немовлям на даху авто та поїхав: яке покарання загрожує
8 вересня, 05:42
Під час обшуку поліція вилучила у юнака крадений телефон
Напад у Гідропарку: підліток жорстоко побив чоловіка та відібрав телефон
3 вересня, 13:48
Попередньо поліцейські встановили, що батько дитини разом із підозрюваним вживав спиртні напої в одному з нежитлових будинків міста Ірпінь
У Бучі хворий на туберкульоз, ВІЛ та гепатит чоловік підозрюється у зґвалтуванні дитини
3 вересня, 08:53
Слідчі не виключають, що підозрюваний мав намір утекти за кордон
Вбивство Андрія Парубія: правоохоронці розповіли про пріоритетні версії слідства
1 вересня, 13:34
Правоохоронці встановили, що двоє нападників цинічно проникли до квартири жінки, зв’язали її та, погрожуючи, почали вимагати гроші та золоті прикраси
Матір військового стала жертвою крадіїв: на Харківщині затримано злочинну групу
23 серпня, 13:14
Священник мав довезти військовозобовʼязаного чоловіка до кордону зі Словаччиною
Сховав під рясами. Священнослужитель намагався за $10 тис. вивезти ухилянта за кордон
19 серпня, 20:06
ДТП сталася на трасі Київ – Одеса
В Умані перекинулася фура з Coca-Cola
14 серпня, 15:56

Кримінал

На Закарпатті затримано чоловіка, який намагався зґвалтувати пенсіонерку
На Закарпатті затримано чоловіка, який намагався зґвалтувати пенсіонерку
Завищенні премії конвертували у готівку і ділилися з мером. Скандал на Хмельниччині
Завищенні премії конвертували у готівку і ділилися з мером. Скандал на Хмельниччині
Вбивство чоловіків у автосервісі на Львівщині: поліція розкрила деталі
Вбивство чоловіків у автосервісі на Львівщині: поліція розкрила деталі
Справа нардепа Шевченка. ДБР завершило розслідування
Справа нардепа Шевченка. ДБР завершило розслідування
Суд продовжив запобіжний захід посадовцю НАБУ
Суд продовжив запобіжний захід посадовцю НАБУ
Детектив НАБУ спричинив криваве ДТП. З'явились нові деталі
Детектив НАБУ спричинив криваве ДТП. З'явились нові деталі

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
Вчора, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Вчора, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua