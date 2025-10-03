Потяг «Київ-Краматорськ» став «Ребелією». «Укрзалізниця» відреагувала на скандал у мережі

1 жовтня 2025 року «Укрзалізниця» оголосила про перейменування потяга «Київ-Краматорськ» у «Ребелію». Пасажирів у День захисників та захисниць України проводжали актори вистави з прапором

Джурляк: «Символи мають народжуватись із досвіду тих, хто живе війною, а не з тік-токівського креативу»

Урбаністка Уляна Джурляк розкритикувала перейменування потяга «Київ–Краматорськ» у рамках культурного проєкту. На своїй сторінці у Facebook вона наголосила, що ця залізнична гілка є символом життя, а не «фантиком для піару». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Джурляк. Позицію авторки допису підтримала більшість читачів її сторінки.

1 жовтня 2025 року, у День захисників та захисниць України, «Укрзалізниця» оголосила про перейменування потяга «Київ – Краматорськ» у «Ребелію». У день перейменування пасажирів проводжали актори вистави «Ребелія 1991» від творчого об’єднання МУР. Вони обіймали подорожніх, дякували військовим та цивільним, які їдуть на схід, і підкреслювали головну ідею.

«Потяг Київ-Краматорськ – це не фантик для піару. Це дорога життя, якою евакуювали тисячі людей і якою щодня їдуть військові та цивільні, щоб вижити. Назвати його «Ребелією» – значить знехтувати контекстом», – написала Джурляк.

Урбаністка зазначила, що коли культурні проєкти без згоди людей привласнюють такі символи, це не про спадкоємність боротьби, а про дешеву експлуатацію чужої пам’яті. «Символи мають народжуватись із досвіду тих, хто живе війною, а не з тік-токівського креативу. Національні наративи не можна будувати на піарі – інакше вони швидко стають карикатурою», – пояснила вона свою точку зору.

Урбаністка також розкритикувала піар-кампанію, пов’язану з театральною виставою «Ребелія», і нагадала про попередні скандальні ідеї творчого об’єднання МУР.

«МУР не вперше блищить ідеями, витираючи ноги об гідність українців. Неймовірна ідея – надрукувати портрети Ратушного і Давінчі на пакетах кави чи розмістити графіті зі своєю ребелією на стіні набережної, де вшановують вбитих росіянами героїв та героїнь чи де вже є графіті, які символізують непрості часи протистоянь громадян сектору тодішній владі. Чи ось назвати виставу імперським словом, а процес відновлення незалежності України бунтом», – написала жінка.

Окремі зауваження урбаністка адресувала й «Укрзалізниці», яка, за її словами, не поцікавилася думкою захисників та захисниць, а також жителів регіону, які їздять цим потягом.

«Цим рішенням ви стерли титанічне слово Краматорськ, щоб замінити на нікому невідоме «Ребелія». Назву потягу треба повернути, музичному проєкту вибачитись і припинити підігравати ворогу», – підсумувала Джкрляк.

Під дописом урбаністки чимало користувачів підтримали її позицію.

«Укрзалізниця» вже відреагувала на цей скандал і запевнила, що акція разова.

До слова, президент Володимир Зеленський з нагоди Дня захисників і захисниць України та свята Покрови Пресвятої Богородиці оголосив про присвоєння почесної відзнаки «Місто-герой України» 16 українським містам. Зокрема, н Донеччині відзнаку отримали одразу п'ять міст. Це Дружківка, понівечена обстрілами, але та, що захищається. Краматорськ – одна з основ промисловості та сильних центрів Сходу, який на захисті держави ще з 2014 року. Костянтинівка стоїть проти жорстокості і тримається. Покровськ – герой, який має стратегічне значення для оборони, та місто, де тримаються воїни у жорстких боях. І, нарешті, Слов’янськ – місто-символ, з якого почався захист України.

«Ребелія» – постановка творчого об’єднання МУР, що розповідає про день, який українська нація виборола попри все: попри сумніви та шалений спротив. Це історія про несподіване відродження – саме тоді, коли в нього вже ніхто не вірив.

«У цій виставі – внутрішній вогонь, що веде крізь темряву. Бо як би не лютував ворог, завжди є щось, що дає сили вистояти й перемогти», – йдеться в анонсі вистави.

За задумом авторів, дійовими особами вистави є: Іван Світличний, Вʼячеслав Чорновіл, Віктор Кукса, Василь Стус, Іван Драч, Леонід Кравчук, Георгій Москаленко, Алла Горська, Микола Вінграновський, Василь Симоненко, Іван Дзюба, Лесь Танюк, а також усі українці.