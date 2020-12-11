Відкриття першого магазину ІКЕА в Києві: розглядаються дві дати

Магазин IKEA відкриється у ТРЦ Blockbuster Mall на Оболоні

Шведська компанія IKEA не встигла, як планувалося, відкрити перший магазин в Києві в листопаді і тепер розглядає дві дати початку продажів.

Це може статися або в грудні поточного року, або на початку 2021 року. Про це НВ Бізнес повідомив представник мережі торгових центрів, який побажав залишитися невідомим.

За його словами, всередині магазин IKEA в столичному ТРЦ Blockbuster Mall вже готовий — завершені оздоблювальні роботи і розставлено меблі. Однак точну дату відкриття магазину він назвати не зміг.

А на ТРЦ Blockbuster Mall в Оболонському районі міста вже монтують вивіску IKEA. Фото опублікував користувач Twitter Михайло Зінченко.

Нагадаємо, відкриття першого магазину IKEA планувалося в листопаді 2020 року у ТРЦ Blockbuster Mall.

Як розповідав керівник IKEA в Україні Флоріан Мелле, загальна площа магазину у ТРЦ Blockbuster становитиме більше 5 тис. кв. м, в ньому буде представлена комбінація аксесуарів і меблів в інсталяціях.

IKEA 14 травня офіційно запустила можливість замовлення товарів з інтернет-магазину в Україні, а також відкрила пункти видачі в київських ТЦ Auchan Rive Gauche і ТЦ Metro Cash & Carry.