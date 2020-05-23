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    Відсьогодні у Києві можуть працювати 43 продуктові ринки (перелік)

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    <span>43&nbsp;агропродовольчі ринки&nbsp;</span>виконали протиепідемічні вимоги - Відсьогодні у Києві можуть працювати 43 продуктові ринки (перелік)
    43 агропродовольчі ринки виконали протиепідемічні вимоги

    На продуктових ринках має бути забезпечено недопущення стихійної торгівлі

    Із 23 травня у Києві можуть працювати 43 агропродовольчі ринки, які забезпечили виконання протиепідемічних вимог.

    Про це повідомляє сайт КМДА. За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, виконали протиепідемічні вимоги та можуть працювати 23 травня 43 агропродовольчі ринки.

    Перелік ринків, яким надано дозвіл працювати:

    • Торгівельний майданчик «Феофанівський», вул. Заболотного, 48-А.
    • Ринок «Деміївський», ТОВ «Манхеттен», вул. Ізюмська, 1.
    • ТРК «Базар на лісовій», ТОВ «Панорама-Інвест», вул. Попудренка, 65.
    • Ринковий комплекс «Маяк», ПФ ТОВ «Ремонтник», вул. Попудренка, 90/2.
    • КП «Володимирський ринок», вул. Антоновича, 115.
    • ТОВ «Печерський ринок», Печерська площа, 1.
    • Ринок «Ілліс», ТОВ «Ілліс», вул. Чорнобильська, 16/80.
    • КП «Бессарабський ринок», Бессарабська площа, 2.
    • Ринок «Лівобережний», ПрАТ «Дніпровський ринок», вул. Сверстюка, 3.
    • Т/М «Дарниця», ПрАТ «Дніпровський ринок», вул. Попудренка, 5.
    • Ринок «Шлях», ТОВ «Горизонт-Інвест», вул. Зодчих, 52/1.
    • Ринок ПП «Колібріс», вул. Леся Курбаса, 6.
    • Ринок «Одеський», АТЗТ «Істерн-Трейд», проспект Академіка Глушкова, 32-38.
    • ТОВ «РУІОЛ», «Ринок «Вигурівський», вул. Бальзака, 94.
    • ПрАТ «Ринок «Нивки», вул. Щербаківського, 47.
    • МПП «Турбота», вул. Туполєва, 13.
    • ТОВ «ТК «Борщагівський», Ринок «Західний», вул. Депутатська, 2.
    • Ринок «Відрадненський», ВАТ «Торговий комплекс «Борщагівський», бульвар Вацлава Гавела, 18.
    • ТОВ «Квіткова Галявина», Ринок «Лук’янівський», вул. Юрія Іллєнка, 1.
    • ТОВ «Фермер – Торг Плюс», вул. Електротехнічна, 18
    • Ринок «Полісся», ТОВ «Полісся», просп. Мінський, 2-А.
    • Ринок «Виноградар», ТОВ «Ринок «Виноградар», просп. Василя Порика, 2-А.
    • ТОВ «Агроринок», вул. Вербицького, 32.
    • Ринок «Дніпро», ТОВ «ТД «Дніпро», б-р Кольцова, 12.
    • ПрАТ «Фірма Лісова», Ринок «Лісовий», вул. Миропільська, 2.
    • ТОВ «Дарницький ринок», вул. Сормівська, 15.
    • Ринковий комплекс «Солом’янський», ТОВ «Фірма» Гарант», вул. Солом’янська, 24.
    • КП «Житній ринок», вул. Верхній Вал, 16.
    • ТОВ «Нісек», ринок «Позняки», вул. Ревуцького, 12/1.
    • Ринок «Полюс», ТОВ «Агро-Еко-Вектор», просп. Маяковського, 17.
    • ПрАТ «Ринок «Оболонь», вул. Героїв Дніпра, 41.
    • ТОВ «Торговий комплекс «Борщагівський», вул. Зодчих, 58-А.
    • Ринок «Мостицький», просп. Правди, 3-А.
    • Ринковий комплекс «Севастопольський», б-р Чоколівський, 5-7.
    • Т/м «Березняки», ТОВ «Берком», вул. Миколайчука, 11.
    • Ринок «Мінський», ТОВ «Явір-95», вул. Маршала Тимошенка, 14-А.
    • Ринок «Оптима», ФОП Кузнєцова Анна Анатоліївна, вул. Мурманська, 6-Д.
    • Ринковий майданчик ПП «Південний», вул. Декабристів, 2-А.
    • ТОВ «Лілея – МБ», просп. Героїв Сталінграда, 46-А.
    • ТОВ «Печерський ринок», філія, вул. М. Бойчука, 1/2.
    • Ринок «Дніпро», ТОВ «ТД «Дніпро», філія, вул. Симиренка, 5.
    • Ринок «Лук’янівський», ТОВ «Лук’янівський ринок», вул. Іллєнка, 1.
    • Ринковий майданчик «Вирлиця» ТОВ «КСН-Юніт», вул. Декабристів, 12-А.

    У КМДА нагадали, що на ринках мають забезпечити: масковий режим працівників та відвідувачів; дистанційну термометрію на вході; недопуск на територію ринку осіб із ознаками ГРВІ; забезпечення дистанції у 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами; дезінфекцію контактних поверхонь кожні три години.

    Окрім того, має бути забезпечено недопущення стихійної торгівлі навколо ринку. Також діє заборона на приготування та споживання їжі на місці продажу.

    20 травня у КМДА повідомили, що в Києві відновили роботу 37 агропродовольчих ринків, які забезпечили виконання протиепідемічних вимог.

    Нагадаємо, київські пляжі офіційно запрацюють з 1 червня.

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    Київ ринок КМДА
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