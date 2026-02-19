У центрі Варшави таксист напав на вагітну українку
Чоловік дістав великий балон зі сльозогінним газом і розпилив його в обличчя жінці
У Варшаві таксист напав на вагітну громадянку України та застосував проти неї сльозогінний газ. Інцидент стався 12 лютого у центрі міста, біля будинку, де жінка мешкає з чоловіком уже понад 10 років. Про це повідомив Центр моніторингу расистських і ксенофобських проявів, пише «Главком».
За словами постраждалої Анастасії, вона перебуває на п’ятому місяці вагітності. Того дня її чоловік намагався виїхати з подвір’я, однак таксі перекрило проїзд. Водій заїхав на вузьку вулицю попри заборонний знак і заблокував виїзд іншим автомобілям.
Коли чоловік підійшов до таксиста, той, побачивши українські номерні знаки, вигукнув образливу фразу з вимогою «повертатися в Україну». Анастасія намагалася спокійно пояснити, що водій блокує рух, однак у відповідь почула образи. Після цього чоловік дістав великий балон зі сльозогінним газом і розпилив його в обличчя жінці та її чоловікові.
Очевидці викликали поліцію. За словами Анастасії, вона задихалася і досі відчуває наслідки впливу газу. Пасажири таксі після інциденту вибігли з авто, а водій намагався втекти з місця події.
Польська поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 257 Кримінального кодексу Польщі – порушення недоторканності особи з мотивів національної приналежності. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.
Наразі триває розслідування.
Нагадаємо, у польському місті Познань двоє чоловіків напали на українця, коли він їхав у трамваї зі своєю партнеркою. Чоловіки побили українця, згодом їх затримала поліція.
