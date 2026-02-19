Головна Світ Соціум
У центрі Варшави таксист напав на вагітну українку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі
Чоловік дістав великий балон зі сльозогінним газом і розпилив його в обличчя жінці

У Варшаві таксист напав на вагітну громадянку України та застосував проти неї сльозогінний газ. Інцидент стався 12 лютого у центрі міста, біля будинку, де жінка мешкає з чоловіком уже понад 10 років. Про це повідомив Центр моніторингу расистських і ксенофобських проявів, пише «Главком».

За словами постраждалої Анастасії, вона перебуває на п’ятому місяці вагітності. Того дня її чоловік намагався виїхати з подвір’я, однак таксі перекрило проїзд. Водій заїхав на вузьку вулицю попри заборонний знак і заблокував виїзд іншим автомобілям.

Коли чоловік підійшов до таксиста, той, побачивши українські номерні знаки, вигукнув образливу фразу з вимогою «повертатися в Україну». Анастасія намагалася спокійно пояснити, що водій блокує рух, однак у відповідь почула образи. Після цього чоловік дістав великий балон зі сльозогінним газом і розпилив його в обличчя жінці та її чоловікові.

Очевидці викликали поліцію. За словами Анастасії, вона задихалася і досі відчуває наслідки впливу газу. Пасажири таксі після інциденту вибігли з авто, а водій намагався втекти з місця події.

Польська поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 257 Кримінального кодексу Польщі – порушення недоторканності особи з мотивів національної приналежності. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, у польському місті Познань двоє чоловіків напали на українця, коли він їхав у трамваї зі своєю партнеркою. Чоловіки побили українця, згодом їх затримала поліція. 

Теги: таксі Польща напад поліція

