Вірус не відступає: в Києві за добу понад 1,3 тис. нових випадків Covid-19

Київ лідирує серед регіонів України за добовою кількість хворих на коронавірус

За минулу добу, 30 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1332 людей. Це на 201 особу більше, ніж за попередню добу (за добу 29 грудня було 1131 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 111471 випадок захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 39374 особи (за добу 518), померли 1919 осіб (за добу 22).

У Київській області зафіксовано 59204 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 669 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 623 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 34965 осіб (за добу 969), померли 966 людей (за добу 11).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1055047 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 30 грудня зафіксовано 9699 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 30 грудня у Києві було підтверджено 110139 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 1131 особи.

У Київській області було 58535 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 623 нових хворих.

Нагадаємо, раніше найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.