Комунальники Харкова «наварили» собі близько 1,8 млн гривень: яке покарання світить (фото)

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Комунальники Харкова «наварили» собі близько 1,8 млн гривень: яке покарання світить (фото)
Спільники налагодили механізм незаконного отримання коштів шляхом фіктивного працевлаштування громадян
фото: Нацполіція

В одному з комунальних підприємств Харкова правоохоронці викрили схему привласнення бюджетних коштів

У Харкові комунальники примудрилися до заробітної плати «накрутити» собі чималу суму. Йдеться про 1,8 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Національної поліції України. 

Виявляється, що директорка одного підприємства разом із спільниками-підлеглими фіктивно працевлаштовували чоловіків на роботу, надавали їм бронювання та привласнювали собі їх заробітну плату.

«Формально чоловіків оформлювали на різні посади, однак фактично вони не виконували жодних службових обов’язків та навіть не з’являлися на робочому місці. Попри це, їм регулярно нараховувалася заробітна плата, яка надалі привласнювалася посадовцями підприємства», – йдеться в повідомленні Нацполіції.  

У Харкові Нацполіція викрила комунальників на привласненні близько 1,8 млн грн бюджетних коштів
У Харкові Нацполіція викрила комунальників на привласненні близько 1,8 млн грн бюджетних коштів
фото: Нацполіція

Встановлено, що  така схема  діяла протягом трьох років. За цей час зловмисники працевлаштували шістьох чоловік, яким щомісячно виплачували по 17 тисяч гривень зарплатні. Відтак,  фігурантам вдалося привласнити майже 1,8 млн грн з державного бюджету.

У Харкові Нацполіція викрила комунальників на привласненні близько 1,8 млн грн бюджетних коштів
У Харкові Нацполіція викрила комунальників на привласненні близько 1,8 млн грн бюджетних коштів
фото: Нацполція

Слідчі поліції вже оголосили посадовцям про підозру. Їм загрожує від п'яти до восьми років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом трьох років. 

Нагадаємо, в Одесі поліція перекрила нелегальний канал переправлення осіб через кордон. Як повідомляється, до групи входили дві місцеві жінки віком 41 та 36 років і 49-річний чоловік. Вони активно сприяли укладенню фіктивних шлюбів іноземців з одеситками. За що і отримували чималі суми. Так, вартість такої "шлюбної угоди" коливалася від $2 тис. до $4 тис.

Як виявилося, послуга користувалась шаленою популярністю. Адже фіктивні шлюби надавали іноземцям можливість отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні, безперешкодно перетинати державний кордон та легально перебувати на території країни. Нині канал  нелегального перетину правоохоронці прикрили. Наразі зловмисникам повідомлено про підозру. 

Теги: Харків комуналка гроші кримінал

