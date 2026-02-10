Комунальники Харкова «наварили» собі близько 1,8 млн гривень: яке покарання світить (фото)

В одному з комунальних підприємств Харкова правоохоронці викрили схему привласнення бюджетних коштів

У Харкові комунальники примудрилися до заробітної плати «накрутити» собі чималу суму. Йдеться про 1,8 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Виявляється, що директорка одного підприємства разом із спільниками-підлеглими фіктивно працевлаштовували чоловіків на роботу, надавали їм бронювання та привласнювали собі їх заробітну плату.

«Формально чоловіків оформлювали на різні посади, однак фактично вони не виконували жодних службових обов’язків та навіть не з’являлися на робочому місці. Попри це, їм регулярно нараховувалася заробітна плата, яка надалі привласнювалася посадовцями підприємства», – йдеться в повідомленні Нацполіції.

У Харкові Нацполіція викрила комунальників на привласненні близько 1,8 млн грн бюджетних коштів фото: Нацполіція

Встановлено, що така схема діяла протягом трьох років. За цей час зловмисники працевлаштували шістьох чоловік, яким щомісячно виплачували по 17 тисяч гривень зарплатні. Відтак, фігурантам вдалося привласнити майже 1,8 млн грн з державного бюджету.

У Харкові Нацполіція викрила комунальників на привласненні близько 1,8 млн грн бюджетних коштів фото: Нацполція

Слідчі поліції вже оголосили посадовцям про підозру. Їм загрожує від п'яти до восьми років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом трьох років.

