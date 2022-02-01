Акції ФОПів біля Ради: учасникам акції заборонили використовувати звукове обладнання (фото, відео)

До Києва на акцію з’їхалися підприємці з різних регіонів України

Будівля парламенту наразі посилено охороняється представниками поліції та Нацгвардії

У центрі Києва під Верховною Радою, на площі Конституції та біля Маріїнського палацу зібралися підприємці, які виступають проти запровадження обов'язкових касових апаратів. Правоохоронці перевіряють мітингувальників на наявність небезпечних предметів.

До слова, учасникам акції заборонили використовувати звукове обладнання. «Нам заблокували і не дали завести звукове обладнання, блокують колонки, навіть мегафони відбирають. Це таке право на мирне зібрання?!... Для того, щоб провести мирний мітинг, мені потрібна ж якась озвучка», – бідкається один з учасників акції.

Також за його словами, служба безпеки України вимагала від активістів не проводити сьогоднішню акцію.

До слова, до Києва на акцію з’їхалися підприємці з різних регіонів України.

Учасники акції не чинять жодних активних дій, мітинги проходить спокійно.

Водночас будівля парламенту наразі посилено охороняється представниками поліції та Національної гвардії.

Нагадаємо, сьогодні запланована чергова протестна акція руху SaveФОП. ФОПи виступають за відстрочення запровадження реєстраторів розрахункових операцій (РРО), яке передбачає законопроєкт 5866-1.

Раніше повідомлялося, що 26 січня у Києві сталися сутички між протестувальниками та поліцією під час акції протесту SaveФОП. Через протести правоохоронці перекривали автомобільний рух біля Верховної Ради. Депутатів Верховної Ради евакуювали через підземний перехід.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці (ФОП), що є платниками єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій, або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО) при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу.