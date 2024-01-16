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Метро на Троєщину: 10 метрів за два роки? Столичні посадовці пояснили свої плани

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Метро на Троєщину: 10 метрів за два роки? Столичні посадовці пояснили свої плани
Перша дільниця Подільсько-Вигурівської лінії метро матиме шість станцій
фото: kyivcity.gov.ua

Вартість будівництва 1 км метро на Троєщину нині оцінюється значно дорожче, аніж на Виноградар

Наприкінці минулого року столичні посадовці анонсували активізацію проєктів із розвитку метрополітену, зокрема початок будівництва метро на Троєщину.

На ділянці Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна» за два наступні роки Київ планує побудувати 10 метрів метро і спрямувати на це 25 млн грн. Саме така цифра – 10 метрів – була озвучена в офіційних повідомленнях.

Вартість 1 км метро на Троєщину оцінюється у 2,545 млрд грн
Вартість 1 км метро на Троєщину оцінюється у 2,545 млрд грн
скріншот з додатку Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2024-2025 роки

«Главком» звернувся до КМДА за поясненнями: чи дійсно у 2024-2025 роках справа метро на Троєщину просунеться всього на 10 метрів. У разі реалізації оприлюдненого проєкту Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури, з бюджету міста буде виділено 5 млн грн у 2024 році та 20 млн грн у 2025 році на будівництво ділянки метрополітену на Троєщину. 

Департамент транспортної інфраструктури надіслав відповідь з лаконічним текстом без жодних сум та подробиць. Проте й спростування інформації про 10 метрів за два роки він не містить. Далі цитуємо:

«Для можливості будівництва Подільсько-Вигурівської лінії першочергово необхідно виконати коригування проєктної документації, яка була затверджена розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.01.2012 No134 «Про затвердження проекту дільниці Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену в Києві від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна» з відгалуженням в бік житлового масиву Вигурівщина-Троєщина (варіант мілкого закладення на Подолі)» з урахуванням виділення за необхідності черг та/або пускових комплексів об’єкта будівництва. Після коригування, проведення експертизи та перезатвердження проєктної документації буде визначено генеральну підрядну будівельну організацію відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та розпочато будівництво дільниці», – так відповіло відомство на прохання надати детальний звіт та на запитання про те, на що саме будуть спрямовані кошти.

При цьому вартість будівництва 1 км метро на Троєщину нині оцінюється у 2,545 млрд грн. До слова, будівництво метро на Виноградар оцінюється значно дешевше в 1,514 млрд гривень.

Метро на Троєщину: 10 метрів за два роки? Столичні посадовці пояснили свої плани фото 1

Яким буде метро на Троєщину

Як планувалось від початку, перша дільниця Подільсько-Вигурівської лінії метро матиме шість станцій:

  • «Глибочицька» (з пересадкою «Лук’янівську»);
  • «Подільська» (з пересадкою «Тараса Шевченка»);
  • «Суднобудівна»;
  • «Труханів острів»;
  • «Затока Десенка»;
  • «Райдужна».
Метро на Троєщину: 10 метрів за два роки? Столичні посадовці пояснили свої плани фото 2
фото з відкритих джерел

Будівельна довжина (у двоколійному обчисленні) Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від «Глибочицької» до «Райдужної» з відгалуженням у бік житлового масиву Вигурівщина-Троєщина складатиме 10,9 км, експлуатаційна довжина – 7,03 км.

У 2022 році під час розробки проєкту підземки зазначали, що поряд зі станціями метро буде передбачено велосипедні паркінги на щонайменше 50 місць. У межах одного з вестибюлів станцій або поряд зі станціями на поверхні буде запроєктовано громадські вбиральні. Станції обіцяли зробити повністю інклюзивними, з інформаційно-навігаційною системою, зручною для пасажирів з порушеннями зору, з ескалаторами та вантажопасажирськими ліфтами. Також на платформах станцій мають бути табло зворотного відліку часу. 

Метро на Троєщину, як легенда

Як відомо, проєкт обговорюють вже більш як 20 років, він став і міською легендою, і обіцянкою, якою кандидати в мера Києва «спокушають» городян перед виборами.

Перші проєкти будівництва метро на Троєщину з'явилися в 80-ті роки. Спочатку нова лінія метрополітену повинна була пройти від Жулян, через Солом'янку, залізничний вокзал, Лук'янівку і Контрактову площу через новий міст на лівий берег. На самій Троєщині лінія повинна була йти вздовж центрального проспекту Маяковського.

Схему будівництва четвертої лінії неодноразово міняли, але все впиралося в необхідність побудувати спочатку міст через Дніпро. Роботи зі зведення Подільсько-Воскресенського моста почалися в 1993 році, але через проблеми з фінансуванням будівництво то «заморожували», то відновлювали. 

Місцева влада регулярно обіцяла почати будівництво метро на Троєщину. Мер Києва Олександр Омельченко називав термін початку робіт – вересень 2006 року. До 2020-го він збирався побудувати 13 станцій, це оцінили в 68 млн грн.

Далі Леонід Черновецький обіцяв метро на Троєщину до 2011 року. Заступник голови КМДА Руслан Крамаренко говорив, що завершити будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метро розраховують до 2015 року.

Олександр Попов збирався почати будівництво метро у 2013 році і здати першу станцію у 2015-му. Перша черга метро повинна була включати шість станцій: «Глибочицька», «Подільська», «Суднобудівна», «Труханів острів», «Затока Десенка», «Райдужна».

Обіцянку щодо метро на Троєщину давав навіть Микола Азаров: у 2012 році прем'єр-міністр говорив, що за чотири-пʼять років побудують 12 станцій.

Вперше балотуючись на пост мера Києва Віталій Кличко в передвиборчій програмі також оптимістично пообіцяв побудувати метро на Троєщину за пʼять років.

Проте на початку 2015 року Кличко заявив, що грошей на метро в бюджеті немає, але проєкт все одно залишається в пріоритеті. Улітку наступного, 2016-го, року Кличко озвучив зовсім не нову тезу – про метро на Троєщину можна буде говорити тільки після запуску Подільсько-Воскресенського моста. Тоді розраховували його добудувати приблизно за три роки. 

У грудні 2016 року в КМДА і зовсім заявили, що плани з розвитку Подільсько-Вигурівської лінії метро припинені, замість цього влада запропонувала створити відокремлену лінію для комунального транспорту (окрему смугу для громадського транспорту). І знову прозвучали фантастичні терміни будівництва метро – 10-15 років, а то і всі 20, «враховуючи, як йде таке будівництво в Україні».

Попри всі заяви про нерентабельність будівництва, у липні 2017 року в КМДА представили план гілки метро на Троєщину. Заступник глави адміністрації Микола Поворозник повідомив, на лінії буде 14 станцій, з них три пересадочні (тільки вони будуть під землею).

У березні 2019-го Кличко «потішив» киян: метро на Троєщину – це питання чотирьох-пʼяти  років при наявності фінансування і завершення будівництва Подільсько-Воскресенського моста.

2021 року в Міністерстві фінансів заявили, що першу ділянку метро на Троєщину реально запустити до 2024 року.

Нагадаємо, 1 грудня цього року у Києві відкрили рух Подільсько-Воскресенським мостом, який будували 30 років. 

Читайте також: Будівництво метро на Троєщину. Київська влада оприлюднила новий план
Теги: Київ метро Троєщина КМДА столиця

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