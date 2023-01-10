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Влада столиці розповіла, які системи ППО стоять на захисті Києва

Альона Боженко
glavcom.ua
Влада столиці розповіла, які системи ППО стоять на захисті Києва
Які системи ППО оберігають Київ
фото ілюстративне

Україна очікує найближчим часом поставок американської системи ППО Patriot

Українську столицю захищають сучасні системи протиповітряної оборони, які постійно вдосконалюють свій потенціал. Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, передає ТСН.

Попко розповів, що до наявних систем протиповітряної оборони, які давно стоять на озброєні української армії, додалися зенітно-ракетні комплекси NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенітні САУ Gepard та інші системи.

«Це озброєння – сучасні системи ППО, які Україна продовжує отримувати від наших партнерів, а українські захисники швидко їх опановують та ефективно застосовують», – розповів він.

Як пояснив керівник Київської міської військової адміністрації, вся Україна очікує найближчим часом поставок американської системи протиповітряної оборони Patriot.

«Вона буде розгорнута у максимально стислі терміни і суттєво посилить нашу ППО. Крім того, з багатьма країнами-партнерами постійно ведуться перемовини щодо надання інших різноманітних видів озброєння, які здатні ефективно знищувати ракети та БпЛА ворога», – пояснив він.

Сергій Попко уточнив, що будь-яка, навіть найновітніша система протиповітряної оборони, не даватиме завжди 100% гарантії захисту. 

Нагадаємо, українські захисники пройдуть навчальну програму по роботі із системою протиракетної оборони Patriot вже наступного тижня.

Додамо, триває 321 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Для підтримання наступу та поповнення втрат в живій силі противник продовжує здійснювати заходи з мобілізації.

Теги: окупанти Україна озброєння системи ППО війна Київ

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