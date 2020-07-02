Власник квартири скандального будинку на Майдані відновив дах (фото)



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Відновлені декоративні елементи на даху, які були зроблені ще у 1952 році Фото: Софіївська 1

Власник квартири виконав ремонт даху, який не здійснювався тут понад 60 років

Власник квартири скандального будинку на Майдані відновив декоративні елементи на даху

Власник квартири на 7 поверсі у будинку на вул. Софіївська, 1 у Києві з власної ініціативи відновив декоративні елементи на даху, які були побудовані ще у 1952 році. Про це повідомляється на сторінці «Софіївська 1» у Facebook.

У рамках цього ремонту власник квартири виконав низку робіт:

демонтаж незаконних рекламних конструкцій на даху будинку – металеві балки рекламних щитів важили більше 15 тонн та несли додаткове навантаження на стіни;

укладання німецького керамічного покриття Agrob Buchtal у центральній зоні будинку;

реставрацію перил у балюстраді на даху у об’єкта;

відновлення декоративних елементів на даху;

виведення графіті на архітектурних спорудах.

Нагадаємо, восени 2019 року було виявлено надбудову у самому центрі Києва.

Шевченківське управління поліції Києва зареєструвало кримінальне провадження за фактом будівництва нового поверху на даху будинку на Майдані Незалежності.

Будинок по вул. Софіївська, 1 не є пам’яткою, проте знаходиться на території охоронної зони Софійського собору - пам’ятки національного значення та пам’ятки ЮНЕСКО.

Комунальне підприємство «Київблагоустрій» за підтримки поліції провело демонтаж незаконно зведених конструкцій.

У кінці березня 2020 року у соцмережі повідомили, що власник квартири у будинку на Софіївській, 1 знову почав зводити конструкції з дерев’яних елементів.

Згодом стало відомо, що власник квартири за власні кошти відновлює та термомодернізує дах будівлі, а також до кінця року планує відремонтувати під’їзди та провести благоустрій прибудинкової території за підтримки Відділу контролю за благоустроєм та КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва».