Власник квартири скандального будинку на Майдані відновив дах (фото)
Власник квартири виконав ремонт даху, який не здійснювався тут понад 60 років
Власник квартири скандального будинку на Майдані відновив декоративні елементи на даху
Власник квартири на 7 поверсі у будинку на вул. Софіївська, 1 у Києві з власної ініціативи відновив декоративні елементи на даху, які були побудовані ще у 1952 році. Про це повідомляється на сторінці «Софіївська 1» у Facebook.
У рамках цього ремонту власник квартири виконав низку робіт:
- демонтаж незаконних рекламних конструкцій на даху будинку – металеві балки рекламних щитів важили більше 15 тонн та несли додаткове навантаження на стіни;
- укладання німецького керамічного покриття Agrob Buchtal у центральній зоні будинку;
- реставрацію перил у балюстраді на даху у об’єкта;
- відновлення декоративних елементів на даху;
- виведення графіті на архітектурних спорудах.
Нагадаємо, восени 2019 року було виявлено надбудову у самому центрі Києва.
Шевченківське управління поліції Києва зареєструвало кримінальне провадження за фактом будівництва нового поверху на даху будинку на Майдані Незалежності.
Будинок по вул. Софіївська, 1 не є пам’яткою, проте знаходиться на території охоронної зони Софійського собору - пам’ятки національного значення та пам’ятки ЮНЕСКО.
Комунальне підприємство «Київблагоустрій» за підтримки поліції провело демонтаж незаконно зведених конструкцій.
У кінці березня 2020 року у соцмережі повідомили, що власник квартири у будинку на Софіївській, 1 знову почав зводити конструкції з дерев’яних елементів.
Згодом стало відомо, що власник квартири за власні кошти відновлює та термомодернізує дах будівлі, а також до кінця року планує відремонтувати під’їзди та провести благоустрій прибудинкової території за підтримки Відділу контролю за благоустроєм та КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва».