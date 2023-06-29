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Будівлю «Квіти України» виставлено на продаж: історія багатостраждальної пам'ятки Києва

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Будівлю «Квіти України» виставлено на продаж: історія багатостраждальної пам'ятки Києва
Павільйон «Квіти України»
фото з відкритих джерел

Забудовник, який має звʼязки з Росією, намагався демонтувати споруду й обрізав увесь 30-річний виноград, який обплітав фасад

У Києві власник «Квітів України» компанія Rockwill Group на чолі з Олексієм Пишним виставила на продаж об’єкт культурної спадщини міста. Оголошення про продаж помітили на платформі онлайн-оголошень OLX, згідно з ним ціна будівлі становить $5 млн 30 тис. (приблизно 184 млн грн).

Цікавим є те, що в оголошенні вказані фотографії до початку дій забудовника (із 30-річним виноградом, який заплітав чільний фасад будинку та інтер'єром: оригінальними люстрами й вітражами, вкриті андуліном тощо – усе це власник знищив), а також проєкти майбутньої реновації споруди.

Будівлю «Квіти України» виставлено на продаж: історія багатостраждальної пам'ятки Києва фото 1

Продавець «Квітів» вказує, що планування та розташування комплексу дозволяє розмістити там торгові площі, кафе, бари, ресторани та інші об'єкти сфери послуг.

«Цей об'єкт є ідеальним варіантом для інвесторів, які шукають перспективні можливості для розвитку свого бізнесу. Його вигідне розташування на першій лінії забезпечує великий потік клієнтів», – йдеться в оголошенні.

«В описі пропозиції продажу відсутня важлива інформація – об'єкт в судах і належить до культурного надбання міста Києва», – написала членкиня громадської ради при Подільській РДА Києва Ольга Рутковська на своїй сторінці в Facebook.

Вона наголосила, що продаж павільйону можливий лише за погодження Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

На продаж будівлі відреагували в ініціативі «Зберегти Квіти України», що кілька років ведуть боротьбу із забудовником у судах.

Там зазначили, що продаж будівлі – це нова надія, яку активісти зустріли з радістю, оскільки «нинішній власник ставився до неї недбало, цілеспрямовано її нищив, відмовився підписати охоронний договір з Мінкультом та Департаментом охорони культурної спадщини КМДА, які визнали будівлю пам’яткою; також розробляв свій проєкт «реконструкції з надбудовою та підземним паркінгом» виходячи виключно з власних фантазій – ігноруючи волевиявлення мешканців міста, аналіз району та вулиці, нехтуючи справжніми потребами містян, які можна було б ефективно монетизувати».

Будівля «Квіти України» розташована в центрі Києва на вулиці Січових стрільців. Вона зведена у 80-х роках XX століття як навчально-методичний павільйон у стилі післявоєнного модернізму за проєктом архітектора Миколи Левчука. У 1985 році отримала відзнаку Національної спілки архітекторів України як один із найкращих архітектурних творів року.

У 2019 році компанія Rockwill Group на чолі з Олексієм Пишним придбала будівлю та вирішила її переробити на восьмиповерховий офісний центр із надбудовою та підземним паркінгом. Про власника «Квітів» Олексія Пишного відомо, що він кілька років вів бізнес у Росії, який отримував державні гроші з російського бюджету, а також мав два російських паспорти. Депутатки Київради Ксенія Семенова та Євгенія Кулеба називають голову НБУ Андрій Пишного реальним власником будівлі.

Атріум «Квіти України» прикрашав виноград
Атріум «Квіти України» прикрашав виноград
фото з відкритих джерел

Улітку 2021 року забудовник зрізав виноград, яким був обвитий фасад будівлі, а також почав демонтаж для «реконструкції споруди». Проти цього виступили громадські активісти.

Два роки тому забудовник почав зносити фасад будівлі «Квіти України»
Два роки тому забудовник почав зносити фасад будівлі «Квіти України»
фото з відкритих джерел
Демонтаж атріуму
Демонтаж атріуму
фото з відкритих джерел

Власниками будівлі наразі є Олексій Пишний та Андрій Скалозуб. Пишний є власником декількох компаній — здебільшого, охоронних фірм. ЗМІ писали, що у бізнесмена є російські паспорти (вже недійсні) і номер платника податків. Окрім того, за даними видання, йому належить частка в групі компаній «Відродження», яка поставляла металопрокатні конструкції російським держструктурам. Сам бізнесмен спростовував таку інформацію.

Журналісти також встановили, що компанія, яка належить Пишному, фінансувала українську політичну партію разом з колишніми політиками-втікачами з оточення Януковича. До речі, саму партію СБУ підозрювала в отриманні фінансів з Росії.

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Теги: Київ активісти архітектура

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