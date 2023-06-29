Будівлю «Квіти України» виставлено на продаж: історія багатостраждальної пам'ятки Києва

Забудовник, який має звʼязки з Росією, намагався демонтувати споруду й обрізав увесь 30-річний виноград, який обплітав фасад

У Києві власник «Квітів України» компанія Rockwill Group на чолі з Олексієм Пишним виставила на продаж об’єкт культурної спадщини міста. Оголошення про продаж помітили на платформі онлайн-оголошень OLX, згідно з ним ціна будівлі становить $5 млн 30 тис. (приблизно 184 млн грн).

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Цікавим є те, що в оголошенні вказані фотографії до початку дій забудовника (із 30-річним виноградом, який заплітав чільний фасад будинку та інтер'єром: оригінальними люстрами й вітражами, вкриті андуліном тощо – усе це власник знищив), а також проєкти майбутньої реновації споруди.

Продавець «Квітів» вказує, що планування та розташування комплексу дозволяє розмістити там торгові площі, кафе, бари, ресторани та інші об'єкти сфери послуг.

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«Цей об'єкт є ідеальним варіантом для інвесторів, які шукають перспективні можливості для розвитку свого бізнесу. Його вигідне розташування на першій лінії забезпечує великий потік клієнтів», – йдеться в оголошенні.

«В описі пропозиції продажу відсутня важлива інформація – об'єкт в судах і належить до культурного надбання міста Києва», – написала членкиня громадської ради при Подільській РДА Києва Ольга Рутковська на своїй сторінці в Facebook.

Вона наголосила, що продаж павільйону можливий лише за погодження Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

На продаж будівлі відреагували в ініціативі «Зберегти Квіти України», що кілька років ведуть боротьбу із забудовником у судах.

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Там зазначили, що продаж будівлі – це нова надія, яку активісти зустріли з радістю, оскільки «нинішній власник ставився до неї недбало, цілеспрямовано її нищив, відмовився підписати охоронний договір з Мінкультом та Департаментом охорони культурної спадщини КМДА, які визнали будівлю пам’яткою; також розробляв свій проєкт «реконструкції з надбудовою та підземним паркінгом» виходячи виключно з власних фантазій – ігноруючи волевиявлення мешканців міста, аналіз району та вулиці, нехтуючи справжніми потребами містян, які можна було б ефективно монетизувати».

Будівля «Квіти України» розташована в центрі Києва на вулиці Січових стрільців. Вона зведена у 80-х роках XX століття як навчально-методичний павільйон у стилі післявоєнного модернізму за проєктом архітектора Миколи Левчука. У 1985 році отримала відзнаку Національної спілки архітекторів України як один із найкращих архітектурних творів року.

У 2019 році компанія Rockwill Group на чолі з Олексієм Пишним придбала будівлю та вирішила її переробити на восьмиповерховий офісний центр із надбудовою та підземним паркінгом. Про власника «Квітів» Олексія Пишного відомо, що він кілька років вів бізнес у Росії, який отримував державні гроші з російського бюджету, а також мав два російських паспорти. Депутатки Київради Ксенія Семенова та Євгенія Кулеба називають голову НБУ Андрій Пишного реальним власником будівлі.

Атріум «Квіти України» прикрашав виноград фото з відкритих джерел

Улітку 2021 року забудовник зрізав виноград, яким був обвитий фасад будівлі, а також почав демонтаж для «реконструкції споруди». Проти цього виступили громадські активісти.

Два роки тому забудовник почав зносити фасад будівлі «Квіти України» фото з відкритих джерел

Демонтаж атріуму фото з відкритих джерел

Власниками будівлі наразі є Олексій Пишний та Андрій Скалозуб. Пишний є власником декількох компаній — здебільшого, охоронних фірм. ЗМІ писали, що у бізнесмена є російські паспорти (вже недійсні) і номер платника податків. Окрім того, за даними видання, йому належить частка в групі компаній «Відродження», яка поставляла металопрокатні конструкції російським держструктурам. Сам бізнесмен спростовував таку інформацію.

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Журналісти також встановили, що компанія, яка належить Пишному, фінансувала українську політичну партію разом з колишніми політиками-втікачами з оточення Януковича. До речі, саму партію СБУ підозрювала в отриманні фінансів з Росії.