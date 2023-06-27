День Конституції у Києві. Список заходів

До Дня Конституції України проведуть три безкоштовні екскурсії для киян та гостей столиці

У Києві у середу, 28 червня, до Дня Конституції України проведуть три безкоштовні екскурсії для киян та гостей столиці. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Спеціально до Дня Конституції України Управління туризму та промоцій і Київський центр розвитку туризму підготували три безоплатні екскурсії», – йдеться в повідомленні.

Так, о 15:00 пройде екскурсія «Тисячолітній шлях Конституції», учасники якої дізнаються про перші закони Давньоруської держави, Війська Запорозького та Української Народної Республіки. Також кияни та гості столиці почують, як приймався Основний закон незалежної України. Місце екскурсії для зустрічі вказано в анкеті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також завтра о 17:00 пройде екскурсія «Конституція – від Пилипа Орлика до основного закону України», під час якої можна буде ознайомитися з Основним законом України від часів його першої розробки до сьогодення. Місце зустрічі вказано в анкеті.

Окрім цього, о 18:00 відбудеться екскурсія «Шляхами українського права», під час якої можна буде почути про складний процес становлення конституційного права в Україні. Також учасники зможуть дізнатися про людей та події, які мали визначальний вплив на цей процес. Місце зустрічі вказано в анкеті.

У КМДА звертають увагу, що реєстрація на екскурсії обов’язкова, а кількість місць обмежена. Учасники отримають підтвердження реєстрації телефонним дзвінком або SMS-повідомленням.

Екскурсійні маршрути розроблені відповідно до умов воєнного стану, тому в разі оголошення повітряної тривоги всі учасники екскурсії зможуть пройти в укриття, розташовані неподалік.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також з дайджестом інших культурних подій з 26-го червня по 2-ге липня можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомлялося, День Конституції України – державне свято України, яке відзначають 28 червня починаючи з 1996 року.

Нагадаємо, в одному з укриттів у Дарницькому районі столиці, де вже практично завершився капітальний ремонт приміщення, встановлено систему автоматизованого відкриття дверей. Завдяки таким системам, укриття відчинятимуться одразу після сигналу повітряної тривоги.

До слова, Київ ухвалив міську цільову програму забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов на 2022-2024 роки. Згідно з нею ВПО надаються квартири. Але не у власність, а у користування.