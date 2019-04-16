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    Новини

    У дворі будинку в Києві згорів мікроавтобус (фото)

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    У дворі будинку в Києві згорів мікроавтобус (фото)

    Внаслідок пожежі постраждав ВАЗ, припаркований поруч із Ford Transit

    У ніч на вівторок, 16 квітня, у дворі 9-поверхового житлового будинку на вул. Бойченка, 7 у Дніпровському районі Києва в автомобілі Ford Transit виникла пожежа. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 03:09.

    На місце події негайно прибули вогнеборці 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 04:06 бійці ліквідували пожежу, повідомляє прес-служба столичного управління ДСНС.

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    Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік, бампер, фари, лакофарбове покриття, обшивку салону та електрообладнання, в поруч розташованому автомобілі ВАЗ пошкоджено фари та лакофарбове покриття.  

    Постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

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    У дворі будинку в Києві згорів мікроавтобус (фото)
    У дворі будинку в Києві згорів мікроавтобус (фото)
    У дворі будинку в Києві згорів мікроавтобус (фото)
    У дворі будинку в Києві згорів мікроавтобус (фото)

    Як повідомлялося, впродовж минулого тижня (з 8 до 14 квітня) у Києві ліквідовано 168 пожеж.

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