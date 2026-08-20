Зеленський розповів, скільки крилатих ракет збила ППО під час масованої атаки

Наслідки російського удару по Україні у ніч на 20 серпня

Президент також наголосив, що найбільшою загрозою залишається балістика

Під час масованої російської атаки українські сили протиповітряної оборони знищили 93% крилатих ракет. Водночас усі запущені Росією ракети «Калібр» були збиті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

У ніч проти 20 серпня Росія завдала масованого удару по Україні. Найбільше постраждали Київ та Київщина, де наразі триває ліквідація наслідків атаки. До робіт у столиці, Броварах і Борисполі залучено понад 600 рятувальників та поліцейських.

Глава держави назвав російський удар одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабних. Загалом ворог застосував ракети різних типів та 168 безпілотників. За словами президента, українські захисники також знищили значну частину російських дронів.

«Наші воїни сьогодні збили всі російські «Калібри». Загалом відсоток збиття крилатих ракет – 93%, і також значний відсоток збиття дронів», – повідомив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що найбільшою загрозою для України залишається російська балістика. За його словами, можливості протидії таким ракетам безпосередньо залежать від постачання партнерами ракет для систем Patriot.

«Не можна просто тихо, байдуже й бездіяльно споглядати, як росіяни руйнують життя балістикою. Українські воїни можуть діяти майстерно, коли сміливість і фаховість наших людей підтримані відповідною допомогою наших партнерів», – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Росія тривалий час готувала масовану атаку на Україну. За його словами, окупанти накопичували ракети та безпілотники для проведення масштабного удару.

Росіяни випустили 36 крилатих та авіаційних ракет Х-101, «Іскандер-К» і Х-59 із повітряного простору Вологодської, Курської та Бєлгородської областей. Ще вісім крилатих ракет «Калібр» запустили з Новоросійська. Також противник застосував два баражуючі боєприпаси «Бандероль». Крім цього, ворог випустив по Київщині ракети, які заходять на ціль за балістичною траєкторією: «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М» та С-400.

Після атаки міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернувся до українців за кордоном та закликав українські організації й громади у світі активізуватися. Він назвав три ключові кроки, яких Україна потребує від партнерів: посилення ППО, жорсткіші санкції проти Росії та розвиток протибалістичних спроможностей.